Inter-Empoli 2-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Inter-Empoli: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale lunedì primo aprile 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Smaltita la pausa delle Nazionali, per l’Inter caratterizzata da numerose faccende spinose (caso Acerbi-Juan Jesus, guai giudiziari per Zhang, infortuni…), i nerazzurri tornano in campo in casa contro l’Empoli alla ricerca di punti fondamentali per chiudere il prima possibile il discorso Scudetto.

Durante la sosta, Inzaghi ha perso prima de Vrij e poi Sommer: entrambi hanno subito un infortunio proprio in Nazionale. Il portiere svizzero ha smaltito il suo trauma muscolare, ma alla fine per l’Inter scende in campo il secondo: Audero. Per il resto, l’allenatore nerazzurro schiera la formazione migliore possibile, mandando dentro dal 1′ anche Acerbi. Contro l’Empoli, il tecnico piacentino si affida quindi a Lautaro e a Thuram in attacco…

L’allenatore del club toscano, che nelle ultime uscite non è riuscito a garantire punti importanti per la salvezza, si affida a Niang come unica punta. Alle sue spalle Zurkowski e Cambiaghi. Poi in difesa Nicola sceglie un reparto a tre. L’Inter ha perso soltanto due delle ultime 20 partite contro l’Empoli nel massimo campionato italiano.

Momenti clou della sfida

L’Inter attacca con più uomini e al 3′ arriva la prima palla goal per Lautaro: l’argentino, su cross di Barella, non riesce tuttavia a impensierire Caprile. Due minuti dopo, al 5′, dopo una lunga azione corale, Dimarco trova il tempo giusto per sorprendere di prima il portiere dell’Empoli su assist di Bastoni: è 1-0. I toscani rimangono comunque attivi e provano a cercare spazi in ripartenza.

Al 18′, Bastoni entra in area, dopo un assist di tacco di Lautaro: il suo tiro si stampa sul palo. Poco dopo ci prova il Toro, sempre servito da Barella, ma senza successo. L’Empoli si vede con un bel tiro di Marin deviato in angolo da Audero al 26′. Sul finale del primo tempo si fa vedere anche Niang. Poi Acerbi viene murato dalla difesa toscana al 44′.

Barella spreca una buona opportunità al 51′, poi è Mkhitaryan a non essere preciso sotto porta al 58′. Pavard fa tutto da solo dopo l’ora di gioco: si presenta in area e calcia, il tentativo si infrange sulla diagonale di Bereszynski. All’80’, Sanchez, subentrato a Lautaro, mette dentro un po’ fortunosamente su cross basso di Dumfries sfiorato da Thuram. Quasi sul fischio finale Frattesi manda fuori da ottima posizione su suggerimento del cileno.

Tabellino e pagelle di Inter-Empoli

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni (76′, Dumfries); Darmian, Barella, Calhanoglu (68′, Asllani), Mkhitaryan (84′, Frattesi), Dimarco (68′, Carlos Augusto); Thuram, Lautaro (76′, Lautaro). All: Inzaghi.

EMPOLI: ​(3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (83′, Cancellieri), Marin, Bastoni (73′, Fazzini), Pezzella (73′, Cacace); Zurkowski, Cambiaghi; Niang (82′, Destro). All. Nicola

ARBITRO: Federico Dionisi de L’Aquila

MARCATORI: 5′, Dimarco; 80′, Sanchez

NOTE: Ammoniti: 66′, Cambiaghi, 88′, Cacace. Recupero: 4′

Il migliore in campo è Bastoni: sbaglia pochissimi passaggi e inventa sempre qualche giocata interessante quando si propone in avanti; in difesa non trema mai (7). Il Bastoni dell’Empoli soffre invece troppo in copertura e perde di vista più volte Calhanoglu; meglio quando si tratta di inserirsi (6). Soprattutto nel primo tempo, Barella è uno dei più positivi in campo: detta il ritmo con i suoi affondi e le sue giocate di fino; anche se a inizio secondo tempo si mangia un goal facile facile, corre per tutto il match e crea sempre gioco (7).

Merita il voto discreto anche Dimarco, per il goal e non solo: gioca in pratica a tutto campo (7). Molto meno convincente la prova di Thuram, che appare in un momento poco felice dal punto di vista mentale e brillante dal punto di vista fisico (5,5). Anche Lautaro appare stanco (6).

Così così la prestazione di Niang: l’impressione è che non si impegni al 100% (6). Si difende bene Bereszynski, anche se posizionato fuori ruolo (6,5). Zurkowski dovrebbe dare qualità alla manovra offensiva dell’Empoli, ma si spegne troppo spesso o si nasconde (5,5). Grande impatto di Dumfries da subentrato (7).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro convalida l’1-0 dell’Inter nonostante i dubbi su un fuorigioco passivo di Thuram: decisione corretta, dato che c’è un tocco da parte della difesa dell’Empoli.

Ecco gli highlights della gara

le immagini saranno come al solito disponibili dopo le 23:30