Scommesse, il tennista grida allo scandalo: “L’ATP si muova”

Scommesse, il tennista grida allo scandalo e lancia l’allarme dopo quello che è successo nei giorni scorsi. “L’Atp si muova”

Giocare in casa, a pochi chilometri dal tuo paese, dentro la tua terra. Un segnale che forse il pubblico dovrebbe essere dalla tua parte. Invece no, non è stato proprio così per Raul Brancaccio, classe 1997, tennista con una classifica ATP non influente, visto che è al numero 321.

Lui è di Torre del Greco, ma nel Challenger di casa, a Napoli, ha avuto il pubblico contro nella sfida con il francese Pierre-Hugues Herbert. Il motivo è presto spiegato: molti dei presenti infatti avevano deciso di scommettere proprio sul suo avversario e ad ogni punto che lo stesso piazzava scattava l’esultanza clamorosa, una di quelle che non si dovrebbe mai vedere dentro un impianto sportivo. Soprattutto se parliamo di una sfida di tennis, dove vige il massimo silenzio per non mettere in difficoltà gli atleti. In un clima del genere Brancaccio ha perso dopo aver avuto la bellezza di sette match point. Qualcosa che va oltre il gioco.

Scommesse, lo sfogo di Brancaccio

Il tennista si è sfogato sui propri profili social: “Volevo dedicare questo post a tutte quelle persone che facevano il tifo, quasi da stadio, contro di me. Gente ignorante, inutile e vergognosa che rovina uno sport così bello solo per vincere scommesse e bollette. So che molte volte il silenzio parla più di mille parole, ma in questi casi bisogna proprio parlare. Sono nato a Torre del Greco e sono fiero di essere corallino, nato e cresciuto in questa zona e ho sempre cercato di portare il nome di Napoli più in alto possibile. Ma perdonatemi che vi dica che sono contento di non viverci più, perché siete l’esempio di un popolo ignorante! Un torneo così importante a Napoli e tifare contro l’unico napoletano in gara è veramente vergognoso. Sono molto deluso da voi, ma in parte vi ringrazio per avermi permesso di fare rumore dopo quello successo ieri. Vi ringrazio perché grazie a voi ci siamo fatti riconoscere e per l’ennesima volta abbiamo fatto una figura di m….”.

Non le ha mandate a dire Brancaccio, che poi in un’intervista a Repubblica ha anche svelato la chiamata di Matteo Berrettini: “Lo ringrazio per le belle parole” ha confermato il tennista. Una pagina di sport da mettere velocemente in archivio.