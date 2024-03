Lotteria, è tutto vero: se puoi sognarlo, puoi farlo

Lotteria, quello che è accaduto testimonia in modo incontrovertibile che Walt Disney aveva ragione: è successo per davvero.

Tutti, in linea di massima, sogniamo che accada. Perché, diciamoci la verità, vincere una somma più o meno cospicua al Superenalotto, alla Lotteria, al Lotto o al Gratta e vinci è uno di quegli eventi che ti cambiano la vita. E c’è qualcuno a cui farebbe davvero comodo, che la propria vita cambiasse.

Come questa donna di Dorchester, nel Massachussets, innamorata pazza della sua famiglia e sempre in cerca di un modo nuovo ed originale per fare sorridere i propri cari. Stavolta l’ha fatta proprio grossa, però. Perché non si è limitata a tornare a casa con un pensierino per il marito o per i figli, con qualche dolciume da tirare fuori dopo cena per rallegrare l’animo di tutti. Ha fatto qualcosa di molto più grande e, da questo momento in poi, quello è poco ma sicuro, niente sarà mai più come prima.

Iniziamo col dire che, un bel giorno, Patricia Harris, è questo il nome della protagonista della storia che stiamo per raccontarvi, è uscita per recarsi al supermercato. Una cosa che fa spesso e volentieri ma che, in questo caso, ha assunto un valore completamente diverso, non fosse altro per la sorpresa che l’attendeva tra gli scaffali di quel luogo a lei così tanto familiare.

Lotteria, lo aveva sognato sei mesi prima: incredibile

Tra una cosa e l’altra, questa donna di Dorchester ha ben pensato di tentare la fortuna. Si è avvicinata al banchetto preposto e ha giocato al Lucky for life, una sorta di Win for life in salsa americana che mette in palio, proprio come il gioco italiano, una rendita piuttosto consistente per il resto della vita.

Patricia ha scoperto, al momento dell’estrazione, che insieme a lei al supermercato c’era la dea bendata, quel giorno. Già, perché ad attenderla c’era un super premio che le sarebbe valso, fino alla fine dei suoi giorni, l’astronomica cifra di 25mila dollari al mese. Al momento di riscuotere la sua vincita, però, la Harris ha optato per una soluzione alternativa.

Invece di scegliere la rendita mensile, ha preferito ritirare in una volta solo 390mila dollari in contanti, così da essere certa di avere un bel gruzzolo da parte. E adesso, come ha rivelato ai funzionari della Lotteria, userà il denaro per fare “delle cose carine per la sua famiglia”. A riprova del fatto che i suoi cari, per lei, vengono prima di tutto il resto. La cosa più sorprendente, tuttavia, è che sei mesi prima del giorno più bello della sua vita Patricia aveva sognato di vincere alla Lotteria. Aveva proprio ragione, allora, Walt Disney, quando diceva che se puoi sognarlo puoi anche farlo.