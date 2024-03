Gratta e vinci, l’impiegata dell’anno è lei: nessuno lo avrebbe fatto

Gratta e vinci, la donna in questione ha osato fare qualcosa che gli altri non avrebbero neanche ipotizzato.

Solo 1 su 600mila aspiranti fortunelli aveva la possibilità di farcela. E di certo non credeva, la donna protagonista di questa storia, che quell’onore potesse spettare, fra tanti, proprio a lei. Non aveva mai vinto alcunché, neppure un solo dollaro: giocava per il semplice gusto di sfidare la dea bendata, ma sempre covando in cuor suo la speranza di riuscire, prima o poi, a racimolare qualcosina.

Così, in quello che sembrava essere un giorno qualunque, aveva fatto colazione, si era preparata di tutto punto e si era avviata per andare al lavoro. Durante il tragitto, però, aveva deciso di fermarsi in un negozio ad Aikin, la città della Carolina del Sud nella quale vive. Non sappiamo se sia abitudine farlo sempre o se, invece, si sia trattato di un caso isolato. La donna in questione, avendo la possibilità di farlo perché il suo Paese glielo permette, ha deciso di mantenere l’anonimato, motivo per il quale sono pochissime le informazioni che sono state divulgate sul suo conto.

Sta di fatto che quella capatina le ha cambiato, col senno di poi, la vita. Entrata nel negozio ha acquistato un Gratta e vinci della serie Lady Jumbo Bucks Crossword e mai avrebbe potuto immaginare, vista la sua proverbiale “sfortuna”, che quello appena ritirato fosse uno dei sette biglietti vincenti in circolazione in tutta la Carolina del Sud.

Gratta e vinci, fortunata e stacanovista

Non ci è voluto molto, una volta raschiata via la patina argentata dal suo bel biglietto, perché scoprisse che la dea bendata le aveva stampato, proprio come sperava, un bel bacio in fronte.

Lì dentro c’erano 100mila dollari, sebbene in un primo momento la donna in questione avesse letto e capito male: credeva di averne vinti solo 1000, per cui potete immaginare quale reazione possa avere avuto nel momento in cui ha scoperto di essere diventata ricca. Nonostante il lieto evento, è rimasta coi piedi per terra ed è doveroso sottolinearlo.

Nessuno avrebbe fatto quello che ha fatto lei, ovvero andare a lavorare malgrado avesse appena scoperto di aver vinto una somma esorbitante grazie ad un grattino qualunque. Oltre alla vincita meriterebbe anche il premio di impiegata dell’anno, ma tant’è. Userà il denaro finito nelle sue tasche per fare ciò che più le piace, ovvero viaggiare. Ma solo, s’intende, nel momento in cui sarà andata in pensione: guai a perdersi anche solo un giorno di lavoro.