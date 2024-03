Grecia-Kazakistan, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Grecia-Kazakistan è un match valido per gli spareggi di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

È la Grecia la favorita numero uno nel percorso-spareggi della Lega C, che mette in palio uno degli ultimi tre pass rimasti per l’Europeo tedesco, pronto ad aprire i battenti il prossimo 14 giugno. Gli ellenici, per esperienza, storia e tradizione, sono un gradino più sopra rispetto a Lussemburgo, Georgia e Kazakistan, tre selezioni che., a differenza loro, non hanno mai preso parte alla fase finale di un grande torneo.

Giunti terzi nel gruppo B, dove i primi due posti erano praticamente “prenotati” sin dal sorteggio dalle due big Francia e Olanda, gli uomini allenati dall’uruguagio Gus Poyet sono comunque rimasti in corsa fino alla penultima giornata. A spezzare i loro sogni è stato un rigore dell’olandese van Dijk in pieno recupero anche se un pareggio non sarebbe bastato per tenere aperti i giochi qualificazione. La Grecia non partecipa alla fase finale di un Europeo dall’edizione 2012 e l’ultima rassegna internazionale che l’ha vista tra le protagoniste è stato il Mondiale brasiliano 2014. Se riuscisse a qualificarsi capiterebbe nel gruppo F, in cui ci sono anche Turchia, Repubblica Ceca e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Il primo ostacolo è il sorprendente Kazakistan, selezione che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. Dopo l’ottima Nations League, i kazaki, dotati di un’eccellente organizzazione di gioco, hanno dato filo da torcere a nazionali come Danimarca e Slovacchia, arrivando quarti a pari punti (18) con la Finlandia. Sei vittorie e quattro sconfitte per la rappresentativa guidata dal russo Magomed Adiev, che nelle qualificazioni si è tolta lo sfizio di battere anche i più quotati danesi al termine di una clamorosa rimonta.

Come vedere Grecia-Kazakistan in diretta tv e in streaming

Grecia-Kazakistan è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà all’Opap Arena di Atene, in Grecia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Kazakistan si è dimostrato un osso duro nelle ultime qualificazioni e, pur essendo inferiore a livello tecnico, quasi certamente sarà in grado di creare qualche grattacapo alla Grecia. Gli ellenici, forti di una maggiore esperienza internazionale – e sempre vincenti nei tre precedenti con i kazaki – dovrebbero tuttavia riuscire a passare il turno e ad approdare in finale. Il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Grecia-Kazakistan

GRECIA (3-5-2): Vlachodimos; Retsos, Chatzidiakos, Mavropanos; Rota, Bakasetas, Bouchalakis, Mantalos, Tsimikas; Pavlidis, Masouras.

KAZAKISTAN (3-4-1-2): Shatsky; Marochkin, Maliy, Bystrov; Zuyev, Beysebekov, Kuat, Vorogovsky; Zaynutdinov; Aymbetov, Chesnokov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0