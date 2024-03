Chelsea-Leicester è una partita valida per i quarti di finale di FA Cup e si gioca domenica alle 13:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Le coppe nazionali come ancora di salvezza. Abbiamo utilizzato più volte questa metafora quando scriviamo di Chelsea, che per tornare a frequentare l’Europa potrebbe essere costretto a prendere uno degli ultimi “taxi”, vale a dire la FA Cup. Nell’altra coppa, la League Cup, le speranze dei Blues si sono infrante nel secondo tempo supplementare della finalissima con il Liverpool, quando ormai i rigori sembravano inevitabili.

Mauricio Pochettino ci riprova, consapevole che per arrivare di nuovo a Wembley, anche in questo caso sede dell’ultimo atto della manifestazione, sarà ancora più difficile, visto che in corsa ci sono ancora i due Manchester e lo stesso Liverpool. Il primo ostacolo verso la semifinale, intanto, è il Leicester di Enzo Maresca, primo in classifica in Championship e principale candidato alla promozione diretta in Premier.

Le Foxes sono vicine al ritorno in massima serie dopo un solo anno di purgatorio ma nell’ultimo mese il calo è stato evidente e se prima sembrava un dominio adesso la corsa ai primi due posti si è completamente riaperta, con Leeds e Ipswich Town che si sono rifatti sotto. Il divario nei confronti di entrambe è minimo e la sensazione è che ci sarà da soffrire fino all’ultimo.

Il Leicester non sta brillando

Il Leicester viene dal deludente 1-1 con l’Hull City, un vistoso passo indietro rispetto al match precedente con il Sunderland, in cui gli uomini di Maresca, battendo 1-0 i Black Cats, avevano messo fine ad una preoccupante striscia di tre sconfitte di fila.

Tre risultati positivi consecutivi invece per il Chelsea, che nel posticipo di lunedì scorso ha avuto la meglio sul Newcastle a Stamford Bridge (3-2), salendo a quota 39 punti e portandosi a -4 dal settimo posto. I londinesi però devono recuperare un match, il derby con il Tottenham, rinviata per permettere alla squadra di Pochettino di giocare la finale di League Cup. Chelsea senza Lavia, Nkunku, James, Ugochukwu e Fofana ma uno tra Colwill e Chilwell dovrebbe tornare a disposizione. Gli assenti in casa Leicester sono Praet e Pereira.

Come vedere Chelsea-Leicester in diretta streaming

La sfida tra Chelsea e Leicester è in programma domenica alle 13:45. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Chelsea dovrebbe riuscire a superare senza problemi questo turno e ad imporsi su una squadra di categoria inferiore che peraltro non sta attraversando un periodo positivo. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Chelsea-Leicester

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Palmer, Gallagher, Sterling; Nicolas Jackson.

LEICESTER (4-2-3-1): Hermansen; Choudhary, Faes, Coady, Doyle; Winks, Drewsbury-Hall; Issahaku, Justin, Mavdidi; Vardy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1