Simeone meglio di Inzaghi: “Atteggiamento imbarazzante”

Simeone è riuscito a ribaltare il risultato contro l’Inter di Inzaghi: l’Inter ha pagato un atteggiamento troppo mollo rispetto alla fame dell’Atletico.

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di mercato, ha parlato di Atletico Madrid-Inter, e di come Simeone sia riuscito a surclassare Inzaghi. Intervenuto ai microfoni di TVPLAY, il giornalista non ha risparmiato critiche a Inzaghi e ai suoi campioni, accusando Thuram di un atteggiamento inadeguato e Lautaro di errori gravi.

⁠“L’Inter, onestamente, veniva considerata favorita, non tanto per 1-0 dell’andata quanto perché l’Atletico Madrid sembrava arrivare da un momento poco convincente, soprattutto lontano da casa”. Per Bargiggia, l’Inter quest’anno è stata una macchina da guerra e non ha sbagliato una partita. Il primo passo falso è arrivato proprio a Madrid contro l’Atletico. E il problema potrebbe essere stato fisico.

“La cosa che ha sorpreso in negativo al di là del risultato è che improvvisamente la squadra di Inzaghi si è trovata fisicamente con le ruote a terra. Non aveva mai dato questo tipo di segnali in campionato, anche nell’ultimo match col Bologna…”.

Per l’intervistato l’Atletico, almeno dal punto di vista fisico, è sempre stato più brillante in tutti i momenti della gara. “Secondo me è la cattiva condizione fisica che ha portato a degli errori sia di reparto in difesa sia individuali per l’Inter. I nerazzurri hanno sofferto tantissimo sui lanci dentro l’area. Poi sono mancate le prestazioni di alcuni giocatori importanti”.

E qui il giornalista ha parlato di atteggiamento imbarazzate a proposito di uno dei giocatori di punta della squadra di Inzaghi: “Thuram ha approcciato la partita malissimo, con quei colpi di tacco e il resto. Anche Lautaro Martinez è andato male. Male poi Pavard… ma nessuno è stato particolarmente brillante”.

Atteggiamento imbarazzante per Thuram e altri nerazzurri: “Simeone meglio di Inzaghi“

“Anche nei cambi Simeone ha fatto meglio di Inzaghi. Quando ha messo Correa e Depay, l’Atletico ha cambiato marcia davanti e hanno messo ancora più in difficoltà l’Inter, che tutto sommato era riuscita con un po’ di fortuna ad arrivare ai calci di rigore”.

Per Bargiggia, l’Inter ha perso ai rigori anche per una questione mentale. “Hanno sbagliato per poca lucidità fisica e di riflesso mentale. Non è vero che i rigori sono una lotteria: li devi calciare bene, e quelli all’Inter non lo hanno fatto”.

Comunque il giornalista non crede che l’Inter subirà il colpo in campionato: “Mancano poche partite e l’Inter può permettersi delle pause. In verità c’è qualche riflessione critica sulle scelte di Inzaghi in approccio a questa partita. Qualcuno dice che a Bologna avrebbe potuto e dovuto per far riposare più giocatori e lasciare quasi anche la partita alla squadra di Motta per pensare di più al match di Champions. Credo siano stati sorpresi anche loro dalla reazione psicofisica dell’Atletico e inconsciamente se stessero dando un po’ troppo per sicuri”.