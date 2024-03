Slavia Praga-Milan, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Slavia Praga-Milan è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Che il risultato finale non inganni: non è stato un gran Milan quello di una settimana fa nell’andata degli ottavi di finale con lo Slavia Praga, battuto 4-2 a San Siro. Nel senso che contro un avversario non trascendentale come quello ceco dai rossoneri ci si aspettava qualcosa di più. Ed invece il match è rimasto in bilico fino a 5 minuti dalla fine, quando il quarto gol del Diavolo, realizzato dall’americano Pulisic, ha rassicurato un po’ tutti.

La squadra di Stefano Pioli però ha faticato troppo, peraltro in superiorità numerica dal 26′ del primo tempo per via dell’espulsione di Diouf. Nella ripresa, infatti, sul risultato di 3-1, il Milan invece di affondare definitivamente il colpo ha lasciato spesso l’iniziativa agli uomini di Jindrich Trpisovsky, che hanno accorciato le distanze con Schranz andando vicini anche ad un clamoroso pareggio. Il tecnico ceco a fine gara ha detto che a Praga i rossoneri troveranno un “inferno” e che i suoi non sono assolutamente rassegnati nonostante i gol da recuperare siano ben due. Lo Slavia intanto non ha patito le fatiche di coppa e nel fine settimana non ha lasciato scampo al Teplice, strapazzato 4-0 alla Fortuna Arena. Una vittoria che vale doppio considerato che gli ha permesso di rosicchiare due punti ai cugini dello Sparta, naufragati 4-0 in casa del Viktoria Plzen.

Milan, vietato distrarsi

Ha vinto anche il Milan nel weekend, portando a tre il numero dei successi consecutivi: ci ha pensato il solito Pulisic a castigare l’Empoli di Nicola (1-0) in un match che ha consentito a Pioli di ruotare diversi giocatori.

Grazie alla vittoria sui toscani il Diavolo è tornato al secondo posto in classifica, sorpassando la Juve di Allegri, fermata allo Stadium dall’Atalanta. Il tecnico emiliano però non ha alcuna intenzione di snobbare una coppa che è diventata un obiettivo tangibile sin da quando il Milan è stato eliminato dalla Champions League dopo i gironi: i rossoneri, difatti, non l’hanno mai vinta ed è uno dei pochi trofei internazionali che mancano in bacheca. I maggiori dubbi di Pioli riguardano la difesa: Kjaer e Gabbia al momento sono in vantaggio sugli altri ma occhio alla concorrenza del rientrante Tomori. A destra Calabria prenderà il posto dello squalificato Florenzi, mentre a centrocampo chiede spazio Adli, pronto a far coppia con Reijnders. Rientra Leao dopo aver scontato la squalifica in campionato.

Come vedere Slavia Praga-Milan in diretta tv e in streaming

Slavia Praga-Milan è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla Fortuna Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Slavia Praga-Milan anche su DAZN. La piattaforma streaming da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Lo Slavia Praga in casa è un osso duro e l’ha dimostrato durante la fase a gironi battendo nettamente la Roma all’epoca allenata da Mourinho. Si preannuncia una serata complicata per i rossoneri, che in ogni caso dovrebbero qualificarsi senza grossi problemi ai quarti di finale. I cechi dovrebbero segnare almeno una rete e non è da escludere che riescano ad evitare anche la sconfitta.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Milan

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Lo Slavia Praga riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2