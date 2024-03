Lotto, si è rivisto il 78: vincite per oltre 15 milioni di euro

Lotto, si è rivisto il 78 sulla ruota di Bari. E lo ha fatto in maniera incredibile regalando vincite per oltre 15milioni di euro. Ecco quello che è successo

“Chi non muore si rivede” dice un detto che conosciamo tutti. Diciamo che in questo caso ovviamente non parliamo di una persona ma di un numero che non voleva proprio che saperne di uscire estratto. Parliamo del 78 che è mancato sulla ruota di Bari per 201 volte. Un numero altissimo ma vogliamo comunque ricordare una cosa: non c’è nessuna statistica che dice che, prima o poi, debba essere estratto. Nessun numero matematico. Solamente cabala e fortuna. Niente di più. Meglio ricordarlo per non inseguire mai un numero che potrebbe letteralmente non essere mai estratto.

Però molti ci credevano. Eccome se ci credevano. Visto che, secondo quanto raccontato da Agimeg.it sono stati moltissime le persone che grazie a questo numero hanno vinto nell’ultima estrazione del Lotto. E sicuramente sono stati tanti, quelli, che hanno deciso di puntarci un bel po’ di denari sopra, visto che alla fine questa estrazione ha regalato la bellezza di oltre 15 milioni di euro di vincita.

Lotto, ecco a quanto ammonta il montepremi totale

“L’uscita del 78 ha regalato vincite sulla ruota pugliese per 15,6 milioni di euro, vale a dire il 78% di tutti i premi pagati al Lotto in Italia”. Sì, erano davvero tanti quelli che ci credevano e che hanno deciso di puntare su un solo numero, poi effettivamente estratto.

Ma nonostante questo – si legge su Agimeg.it – le vincite ottenuto con questo numero sono lontane da quelle che sono state centrate in altri momenti storici. “Il record assoluto in termini di vincite appartiene però sempre a Bari ed esattamente al numero 31 che quando uscì il 19 aprile 2000, dopo 167 estrazioni di ritardo, regalò vincite per ben 903,7 milioni di euro. Alle sue spalle l’8 su Palermo (con 810,9 milioni), il 13 su Torino (801,7 mln), il 63 su Venezia (630,8 mln) e il 39 su Genova (534,1 mln). Il 53 su Venezia, un numero che fece storia per le giocate che raccoglieva ad ogni estrazione, distribuì invece vincite per 513 milioni di euro”. Insomma, gli italiani credono ai ritardatari. Non c’è proprio niente da fare.