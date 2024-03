Di Gregorio con Sommer: “L’Inter prende solo giocatori pronti”

L’Inter vorrebbe riportare a casa Di Gregorio, anche se anche per la prossima stagione il titolare dovrebbe essere Sommer.

Alfio Musmarra, giornalista sportivo italiano e conduttore televisivo di fede interista, ha parlato ai microfoni di Tv Play, preannunciando che Di Gregorio del Monza potrebbe presto alternarsi con Yann Sommer per difendere la porta dell’Inter.

“L’Inter sta lavorando su un portiere: l’idea è quella di tenere Sommer per un altro anno, ma poi avere un portiere di prospettiva per il futuro“, ha spiegato Musmarra. “Potrebbe esserci il ritorno di Di Gregorio, che però nonostante sia cresciuto nell’Inter è totalmente del Monza. L’Inter oltre ad avere una percentuale sulla rivendita ha tanti altri discorsi aperti coi brianzoli“.

“Però Di Gregorio dovrebbe venire a fare un anno in panchina dietro Sommer“, ha continuato ip giornalista. Un anno da secondo per poi diventare il portiere titolare, così com’era successo con Handanovic e Onana. “Non si esclude però anche qualche pista estera e in particolare brasiliana. Situazione da tenere monitorata”.

Di Gregorio come Onana: “L’Inter cerca l’erede di Sommer“

“Fabbian resterà a Bologna un altro anno prima di tornare all’Inter quando sarà maturato“, ha continuato l’intervistato. “L’Inter non prende giocatori di prospettiva ma vuole calciatori fatti e finiti“. Dunque, secondo il giornalista è per che a Retegui si è preferito Arnautovic.

“Arnautovic e Sanchez sono sul viale del tramonto ma hanno un’esperienza che Retegui non ha. Sarà fatto lo stesso ragionamento per Fabbian, che però è di casa Inter e di cui i nerazzurri non si vogliono privare”, ha proseguito il giornalista.

“Gli obiettivi ci sono anche in attacco, perché Sanchez è in scadenza, ma non credo che ci siano le condizioni per il rinnovo“. Per il giornalista, molto probabilmente il club andrà su altre strade, provando a prendere qualcuno che riesca a segnare di più.

L’intervistato ha anche spiegato perché, dal suo punto di vista, l’Inter non ha voluto investore su Djaló. “L’Inter ha lavorato su Djaló ma poi è esploso tra le mani Bisseck, che si pensava addirittura di cedere in prestito“.

“Quando si sono fatti male tutti e Inzaghi è stato costretto a schierarlo, Bisseck ha tirato fuori prestazioni sorprendenti. Dietro qualcosa sarà fatto ma le prestazioni del tedesco hanno cambiato molto le strategie“.

Per il giornalista, i nerazzurri potrebbero investire anche su un profilo a destra. “Perché Buchanan che era stato preso per sostituire Cuadrado sta giocando a sinistra. Sappiamo che a destra vogliono fare qualcosa”.