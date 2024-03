Parma-Brescia, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Parma-Brescia è una partita della ventinovesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo la doppia frenata con Como e Cosenza nell’ultimo fine settimana il Parma ha ripreso a correre, andando a vincere in casa della Ternana (1-3) e consolidando il primo posto in classifica. Una prestazione quasi senza sbavature per la squadra di Fabio Pecchia, capace di mettere le cose in chiaro sin da subito portandosi in vantaggio di due gol già nei primi venti minuti di gioco, prima con Bonny e poi con un rigore di Benedyczak.

I ducali proveranno a tenere alti i giri del motore per raggiungere l’obiettivo promozione diretta nel più breve tempo possibile. Dietro, infatti, continuano a correre ed il distacco sulla terza si è notevolmente ridotto rispetto a qualche mese fa: il Como è a -7 ma puntano a rientrare in corsa anche Venezia e Catanzaro. Non sono dunque ammesse distrazioni, a cominciare dalla sfida con il Brescia, primo anticipo della ventinovesima giornata. Le Rondinelle sabato scorso si sono prese lo scalpo del Palermo, battuto in rimonta 4-2 al “Rigamonti” sfruttando la superiorità numerica, ed hanno dimostrato di poter ambire ad un posto nei playoff. Gli uomini di Rolando Maran, imbattuti da quattro turni, sono settimi e ad oggi giocherebbero la postseason.

Parma-Brescia: le ultime notizie sulle formazioni

Pecchia deve fare a meno del solo Circati, squalificato. In campo dunque la stessa formazione di Terni ma con Balogh al centro della difesa di fianco ad Osorio. In attacco Bonny supportato da Benedyczak e Partipilo.

Dall’altro lato, Maran dovrebbe confermare Borrelli in attacco dopo la doppietta con il Palermo: alle sue spalle Galazzi e uno tra Bianchi e Bjarnason. Paghera in regia affiancato da Bisoli e Bertagnoli.

Come vedere Parma-Brescia in diretta tv e in streaming

Parma-Brescia è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Tardini” di Parma e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Il Parma è l’unica squadra a non aver mai perso davanti al proprio pubblico in questo campionato, con otto vittorie e sei pareggi. I ducali hanno fretta di chiudere i giochi per il primo posto e dovrebbero spuntarla anche sul Brescia ma ancora una volta potrebbero non riuscire a tenere la porta inviolata: l’ultimo clean sheet risale infatti a metà gennaio contro la Sampdoria.

Le probabili formazioni di Parma-Brescia

PARMA (4-3-2-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Hernani, Estevez, Cyprien; Partipilo, Benedyczak; Bonny.

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Jallow, Papetti, Adorni, Dickmann; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Bjarnason, Galazzi; Borrelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1