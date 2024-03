Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Lazio: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Bayern Monaco-Lazio, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Allianz Arena. Ecco tutte le dritte.

Polemiche, frecciate, discussioni: cala il sipario. Tutto pronto all’Allianz Arena per il fischio d’inizio di Bayern Monaco-Lazio, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dallo 0-1 conquistato dai biancocelesti grazie alla pesantissima rete messa a segno da Ciro Immobile. A Monaco di Baviera, però, si prospetta tutta un’altra partita. Diamo uno sguardo alle scelte di formazione di Tuchel e Sarri:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, de Ligt, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Sanè, Müller, Musiala; Kane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Bayern Monaco-Lazio, il pronostico marcatori

L’attacco di Sarri ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il castello difensivo del Bayern Monaco a saranno i bavaresi – molto probabilmente – a creare le migliori occasioni per far male a Provedel. Già incisivo nella gara d’andata con un paio di sgasate delle sue, Musiala è uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol. Nonostante il periodo no della sua squadra, infatti, il giovane tuttocampista del Bayern Monaco offre spesso una valvola di sfogo alle soluzioni offensive della compagine di Tuchel. Cresciuto molto sotto il profilo realizzativi, non è escluso che Musiala riesca a centrare il bersaglio grosso questa sera.

Bayern Monaco-Lazio, probabili ammoniti e tiratori

Si prospetta una partita molto aperta, soprattutto se il Bayern dovesse riuscire a sbloccarla dall’inizio. Sané e Muller dovrebbero riuscire a centrare lo specchio della porta almeno una volta, ma occhio alle soluzioni da calcio da fermo. Schierato al posto di Kim, de Ligt potrebbe riuscire a direzionare almeno una volta il pallone nello specchio di porta difeso da Provedel. Piace anche l’opzione Kimmich tiratore, dal momento che il terzino del Bayern non disdegna folate offensive. Sull’altro versante i due nomi da tenere in caldo sono quelli di Zaccagni e Luis Alberto: molto bravi ad illuminare il gioco degli uomini di Sarri, lo spagnolo e l’esterno italiano dovrebbero riuscire ad inquadrare lo specchio almeno in una circostanza.

La posta in gioco è molto alta: le ammonizioni non dovrebbero mancare soprattutto con il passare dei minuti. Molto fallosi e spesso in ritardo, Goretzka e Pavlovic hanno molte chances di finire sul taccuino del direttore di casa. In casa Lazio a rischiare grosso sono soprattutto Marusic e Gila, che saranno chiamato sistematicamente ad affrontare calciatori rapidi e forte fisicamente. Non proprio veloci, i due difensori biancocelesti potrebbero vedersi costretti a spendere almeno un cartellino ciascuno.