Formazioni ufficiali Lazio-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico. Ecco tutte le dritte.

Alle prese con una crisi acuta di risultati contro le altre pretendenti ad un posto in Champions League, la Lazio di Maurizio Sarri ospita un Milan che invece vuole ritrovare quella continuità di rendimento in trasferta che in questa stagione si è spesso dimostrata una chimera. Le novità di formazione di certo non mancano, a cominciare dalla scelta di Sarri di operare un ragionato turnover per preservare le forze in vista del prossimo impegno di Champions League contro il Bayern Monaco. Tra le fila dei rossoneri, invece, partirà regolarmente dal primo minuto Theo Hernandez, che ha smaltito i problemi accusati qualche giorno fa. Di seguito le scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao; Giroud.

Lazio-Milan, il pronostico marcatori

Soprattutto se attaccata sugli esterni, la Lazio di Maurizio Sarri ha dimostrato gravi difficoltà nel leggere le trame di gioco avversarie. Se il Milan riuscirà ad imbeccare con i tempi giusti i propri esterni, si potrebbero creare le premesse per un vero e proprio mis match. Ritornato al gol contro l’Atalanta, Leao si candida a mettere a referto un’altra prestazione importante. Tuttavia almeno per questa sera la scelta marcatori potrebbe ricadere su Pulisic. L’ex Chelsea, una delle sorprese più importanti di questa stagione, potrebbe ritagliarsi lo spazio giusto per andare alla conclusione e far male Provedel. Glaciale quando la temperatura del match si alza, Pulisic sia di destro che di sinistro è un fattore nell’area di rigore avversaria. La sensazione è che possa essere proprio lui la scelta ideale per quanto riguarda i marcatori. Ma non è finita qui.

Alla luce delle gravi difficoltà palesate dal Milan in questo inizio di stagione, infatti, non è escluso che la Lazio riesca a trovare il bandolo della matassa sfruttando l’individualità dei propri attaccanti. Nello scacchiere di Sarri l’opzione marcatore che più intriga è quella che porta a Castellanos.

Probabili ammoniti e tiratori di Lazio-Milan

Come già anticipato ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match molto animato. Galvanizzato da una condizione fisica a tratti dirompente, Loftus Cheek si candida a mettere a referto almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Anche se non al meglio, Theo Hernandez è comunque una freccia potenzialmente letale a disposizione di Pioli: il francese potrebbe impensierire Provedel dalla media-lunga distanza così come Florenzi, molto bravo ad inquadrare la porta con tiri potenti e precisi.

Sul fronte Lazio, invece, impossibile non prendere in considerazione l’opzione Luis Alberto: il “Mago” dovrebbe riuscire senza particolari patemi a scagliare almeno un tiro in porta. Da attenzione anche Guendouzi che, oltre a poter ricevere un cartellino giallo, dovrebbe provare almeno una conclusione nello specchio di porta difeso da Maignan. Per quanto riguarda gli ammoniti, invece, due nomi su tutti: per Gila e Marusic si prospetta una serata molto complicata e non è escluso che si vedano costretti a ricorrere ad almeno un cartellino ciascuno. Sul fronte opposto da caldeggiare l’opzione Bennacer ammonito.