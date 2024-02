Formazioni ufficiali Juventus-Frosinone. Marcatori, ammoniti e tiratori: i pronostici

Juventus-Frosinone, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Allianz Stadium.

Una partita di nevralgica importanza per il cammino delle due squadre. Dopo il solo punto conquistato nelle ultime quattro uscite di campionato, la Juventus non ha alternativa alla vittoria. Nonostante gli ultimi risultati negativi, Max Allegri continua a dar fiducia alla linea a tre con centrocampo a cinque: fuori ancora una volta Alcaraz.

Reduce da una gara contro la Roma nella quale ha raccolto meno di quanto seminato soprattutto nella prima frazione di gioco, il Frosinone vuole ben figurare contro un avversario apparso non irresistibile nell’ultimo mese. La squadra di Di Francesco non snaturerà il proprio credo tattico e se la giocherà a Torino con le proprie armi fatte di palleggio e trame di gioco ben assortite. Ecco le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa

FROSINONE (4-3-3) Cerofolini; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Lirola, Mazzitelli, Brescianini; Soulé, Cheddira, Harroui

Juventus-Frosinone, il pronostico marcatori

Se non è un dentro o fuori per gli uomini di Allegri, poco ci manca. Allo Stadium ci si aspetta una partita vibrante con ritmi importanti anche per la propensione del Frosinone a tenere alto il proprio baricentro. Se attaccata con i tempi giusti, però, la retroguardia dei ciociari può andare in grande difficoltà. Reduce da un 2024 incolore, Federico Chiesa è stato nuovamente schierato dal primo minuto. Dopo gli ottimi sprazzi evidenziati nella gara contro il Verona, per il figlio d’arte è giunto il tempo di tornare a caricarsi la squadra sulle spalle. La sensazione è che l’ex Fiorentina possa mettere a segno almeno un gol, sfruttando le amnesie in fase difensiva del Frosinone e la sua abilità ad attaccare con veemenza e cattiveria l’area di rigore avversaria.

Probabili ammoniti e tiratori di Juventus-Frosinone

Rivitalizzato dal gol contro il Verona che ha spezzato un periodo no in termini di prestazione, Adrien Rabiot potrebbe imprimere il suo sigillo anche in Juve-Frosinone. La sensazione è che il “motore” del centrocampista transalpino possa permettergli di scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Intriga anche l’opzione Mckennie tiratore: nonostante il texano sia in un periodo di flessione, grazie ai suoi inserimenti è spesso in grado di seminare scompiglio nella retroguardia avversaria. Spesso pericoloso in situazioni di calcio da fermo, Gatti potrebbe proiettarsi in avanti anche contro la sua ex squadra: tra i rischiatutto, la candidatura dell’ex Frosinone come possibile tiratore intriga particolarmente.

Come detto, la squadra di Di Francesco non farà da comparsa e proverà con le sue armi a far male alla difesa di Allegri. Oltre al solito Soulé, occhio alle doti balistiche di Mazzitelli che spesso prova conclusioni dalla media lunga distanza di collo pieno. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, da segnalare soprattutto tre nomi: Valeri e Okoli da una parte e Gatti dall’altra. Non precisi nella lettura di alcune situazioni di gioco, potrebbero essere costretti a spendere almeno un cartellino giallo.