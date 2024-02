Formazioni ufficiali Manchester City-Brentford: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Manchester City-Brenford è un’occasione importante per la squadra di Guardiola per avvicinare il Liverpool. I nostri pronostici

Con il recupero in casa contro il Brentford il Manchester City di Guardiola toccherà le 25 partite in stagione: le stesse del Liverpool che guida il massimo campionato inglese e dell’Arsenal, davanti di due punti. Insomma, un’occasione importante per i campioni in carica che vogliono andare a meno uno dalla squadra di Klopp.

Una sfida che pende decisamente da una parte, con un pronostico scritto. E noi qui andiamo invece a vedere quelli che secondo noi potrebbero essere i marcatori, i tiratori e gli ammoniti di questa sfida.

Manchester City-Brentford, Haaland a segno

E non possiamo non dire che Haaland non sia il maggiore indiziato a segnare in questa partita. L’attaccante di Guardiola è uno che quando riesce a trovare la condizione spacca le porte avversarie. Non ha segnato contro il Chelsea nel turno precedente e ha una voglia matta di trovare di nuovo la via del gol. Dovrebbe riuscirci anche questa sera. E occhio anche alla possibilità di una rete nella prima parte di gara e magari anche di più di un gol. Però se volete andare sicuri la sua marcatura non può essere in discussione.

I pronostici per tiratori e ammoniti

Questione ammoniti: l’Haaland citato prima, anche se probabilmente come detto riuscirà a trovare la via della rete, è uno che nell’ultimo periodo ha mostrato un poco di insofferenza nei confronti delle direzioni arbitrali. E qualche protesta in più – perché un poco nel mirino da parte dei direttori di gara è stato messo – potrebbe “regalargli” il giallo. Occhio quindi a questa situazione. Kristoffer Ajer (4 gialli in 9 presenze) se la dovrà vedere appunto con il norvegese. Le scintille quindi non mancheranno e potrebbe finire anche lui sul taccuino dei cattivi. Così come Nørgaard, che si è già beccato 8 ammonizioni in campionato.

Infine la questione tiratori: Akanji, Rodri e Bobb (lui almeno due tiri) tra i padroni di casa i pali li potrebbero centrare. Così come ci potrebbe riuscire Toney nella squadra ospite. Occhio anche ad almeno due tiri complessivi – anche non nello specchio in questo caso – di Reguillon.