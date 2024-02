Berrettini e Melissa Satta, stop ai rumors: UFFICIALE, la verità sulla coppia

Berrettini ha deciso di vuotare il sacco sulla sua vita sentimentale durante la conferenza stampa di oggi: ecco cosa è successo.

Una conferenza stampa a 360° nella quale si è parlato di tutto un po’. Perfino di quello di cui non credevamo, invece, avrebbe parlato. Era doveroso, d’altra parte, dare spiegazioni, dopo essersi esposto così tanto. Ed è per questo motivo che, oltre a soffermarsi sul suo rientro in campo e sulle sue condizioni psicofisiche, Matteo Berrettini non ha potuto fare a meno di rispondere alla domanda che si aspettava dal principio.

Era inevitabile che, ad un certo punto dell’incontro, qualcuno della stampa gli chiedesse se fossero vere o meno le voci relative alla rottura con Melissa Satta. Avrebbe potuto trincerarsi dietro un laconico no comment, ma non lo ha fatto. Ha ritenuto doveroso, bensì, chiarire questo punto, in maniera tale che si smetta, magari, di parlare una volta per tutte. Adesso, quindi, è ufficiale: il tennista e l’ex velina non sono più una coppia.

“Immaginavo che la domanda sarebbe arrivata – queste le parole di Berrettini alla fatidica domanda postagli in conferenza stampa – Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo un rapporto bellissimo, abbiamo grande stima uno per l’altro, non andrò oltre questo perché non mi piace parlare della mia vita privata, la ringrazio per questo anno bellissimo“.

Berrettini vuota il sacco: la verità sulla Satta

Non ci aspettavamo che spiegasse i motivi della rottura. Non si è mai soffermato, d’altra parte, sulle ragioni che lo avevano portato ad allontanarsi dalla sua ex, Ajla Tomljanovic, per cui era prevedibile che seguisse, anche stavolta, lo stesso modus operandi.

I motivi potrebbero essere, quindi, quelli ipotizzati dal settimanale Oggi nei giorni scorsi. Il magazine raccontava di come i due avessero idee diverse a proposito del futuro. Melissa aveva rivelato, qualche tempo fa, di volere un secondo figlio, per cui è possibile che pianificasse, appunto, di metter su famiglia insieme a Matteo. Il finalista di Wimbledon 2021, invece, non si sarebbe sentito pronto a fare questo passo. Da qui la decisione, inevitabile dinanzi a due posizioni così diverse, di chiudere una storia che si è protratta per poco più di un anno.

Un altro amore archiviato, dunque, per la Satta, che dopo il divorzio da Boateng e l’addio a Rivetti sembrava di nuovo felice tra le braccia del romano. Non resta che capire, a questo punto, se anche lei intenderà dire qualcosa in merito o meno sui suoi profili social.