Mbappé al Real ed effetto domino: “Spero resti alla Juve”

“Spero resti alla Juve“, ha detto un agente FIFA a proposito del futuro di Dusan Vlahovic, ma d’estate potrebbe essere rivoluzione.

Con Kylian Mbappé destinato al Real Madrid si prospetta un terribile effeto domino sul mercato. La faccenda interessa anche i bomber della Serie A da Osimhen a Lautaro, ma in particolare tutti pensano alla cessione di Dusan Vlahovic.

A Parigi dovranno cercare un sostituto di Mbappé e tutto, per ora, lascia presagire che Al Khelaifi proverà a prendere Victor Osimhen. Sul nigeriano ci sono anche squadre di Premier e arabe. E Aurelio De Laurentiis venderà al miglio offerente sperando di incassare più di 130 milioni di euro.

La seconda scelta del PSG potrebbe essere Dusan Vlahovic, che la Juve è pronta a cedere di fronte a una proposta congrua (circa 75-80 milioni). Anche perché l’ingaggio del serbo è reputato ormai insostenibile a Torino. A tal proposito Giuntoli ha già fatto capire che alla Juve nessuno è incedibile.

Ludovico Spinosi, colui che ha curato da intermediario il trasferimento dell’attaccante serbo dalla Fiorentina alla Juventus, spera che Dusan non si muova: “Spero che Vlahocic resti alla Juve“, ha dichiarato l’agente ai microfoni di TvPlay.

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, la Juve tornerà in campo in casa dell’Hellas Verona sabato alle 18:00. Sembra che in difesa tornerà Danilo (nella scorsa gara non c’era per squalifica). Allegri dovrà invece fare a meno di Bremer che non sarà a disposizione perché squalificato. Quindi al suo posto giocherà Rugani.

Il futuro di Vlahovic: “Spero resti alla Juve“

In attacco invece ci sarà di nuovo Dusan Vlahovic, che è tornato ad allenarsi in gruppo proprio ieri. Il serbo dovrebbe partire titolare subito in coppia con Chiesa. In panchina andrebbero Milik e Yildiz. Dovrebbe poi essere in campo dal primo minuto anche Kostic, che ha riposato contro l’Udinese.

L’agente FIFA e intermediario Ludovico Spinosi, intervenuto in diretta su TvPlay, si è detto speranzoso che il serbo possa confermarsi a Torino.

⁠”Se Vlahovic resta alla Juve? Spero di si, calciatore fortissimo e lo dico da sempre. Spero per lui che possa stare al meglio fisicamente per avere continuità. Negli ultimi mesi ha dimostrato che quando sta al meglio è un calciatore capace di far gol anche con regolarità”.