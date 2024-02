Scommesse, ha preso una quota 600: la vincita è clamorosa

Scommesse, il colpo è stratosferico: ha preso una quota 600 con 10 partite pronosticate. La vincita è clamorosa

C’è chi si sente forte centrando un raddoppio o magari una quota a tre o a quattro. E allora che cosa dovrebbe dire questo scommettitore che è riuscito nell’impresa di centrare una vincita di quasi 700 volte la posta? Si dovrebbe sentire un re, qualcosa di mistico. Peccato che ha solamente deciso di puntare due euro.

Vabbè, peccato fino ad un certo punto. Perché alla fine la vincita portata a casa è stata bella importante. Incredibile diremmo noi visto che l’uomo in questione, un siciliano di Bagheria così come raccontato da Agimeg.it, è riuscito nell’impresa di centrare la bellezza di 10 risultati alcuni molto importanti. E ha giocato anche con il cuore, visto che nella schedina c’era anche il Palermo, che è andato a vincere in trasferta sul campo della FeralpiSalò, non un campo semplice per il campionato cadetto. E infine la gioia è esplosa nel momento in cui il Psg, impegnato in casa, ha vinto 3-1. In questo preciso momento è scattata la festa.

Scommesse, ecco la vincita

Dalla Premier League alla Serie A, passando ovviamente come detto per la B e per la Ligue 1. Nella schedina c’erano partite dei massimi campionati europei, con alcune chicche davvero importanti. La vittoria del Parma, l’over 2,5 della Lazio, il 2 dell’Inter sul campo della Roma. Insomma, delle quote davvero clamorose che, piano a piano, sono uscite tutte. E da qui la vincita.

Con solamente due euro investiti, come detto, il fortunato scommettitore ha portato a casa la bellezza di 1.727,36 euro grazie anche ad un bonus preciso preciso di 400euro. Insomma, un fine settimana clamoroso. Non l’unico nella stessa agenzia siciliana, visto che anche con Sanremo degli scommettitori molto attenti hanno portato a casa oltre duemila euro di vincita.