Maccabi Haifa-Gent, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Maccabi Haifa-Gent è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Una vittoria, due pareggi (5 punti) non sono bastati agli israeliani del Maccabi Haifa per accedere alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. La lotta per i primi due posti è stata una questione tra Villarreal e Rennes, mentre gli uomini di Messay Dego si sono dovuti accontentare del terzo posto, conteso ai greci del Panathinaikos, che alla fine hanno chiuso all’ultimo posto.

Per il Maccabi Haifa si tratta comunque di un risultato storico, visto che era dalla stagione 2006-07 che non si cimentava con un turno della fase ad eliminazione diretta di una competizione europea. In patria, invece, i biancoverdi stanno andando forte e sembrano essere sulla buona strada per confermarsi campione di Israele per la quarta volta di fila. Dopo 21 giornate di campionato il Maccabi ha due punti di vantaggio sull’altro Maccabi, Tel Aviv, e dopo lo scivolone di due settimane fa con l’Hapoel Be’er Sheva, Refaelov e compagni sono tornati a vincere partite consecutive grazie ai successi – entrambi per 2-0 – contro lo stesso Maccabi Tel Aviv e contro il Beitar Gerusalemme.

La scarsa forma del Gent

Retrocesso in Conference League, il Maccabi Haifa per poter accedere agli ottavi dovrà vedersela con il Gent, che sul proprio percorso ha già incontrato una formazione israeliana, guarda caso il grande rivale nella lotta per il titolo dei suoi prossimi avversari, il Maccabi Tel Aviv.

I belgi, nonostante un avvio strepitoso, hanno chiuso al secondo posto con 13 punti, 2 in meno dei gialloblù. Gent protagonista di un calo preoccupante anche in campionato: il loro ultimo successo risale al giorno di Santo Stefano e dopo la sosta hanno conquistato a malapena un punto in 5 giornate, scivolando in sesta posizione. Tante assenze sia da un parte che dall’altra: nel Gent mancheranno Nardi, Hjulsager, Torunarugha e Kums, mentre il tecnico del Maccabi dovrà rinunciare ad Haziza, Menahem, Shuranov e Cornud.

Come vedere Maccabi Haifa-Gent in diretta tv e in streaming

La sfida tra Maccabi Haifa e Gent è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Bozsik Stadion di Budapest, in Ungheria. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Maccabi Haifa-Gent anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Match di difficile lettura, considerando soprattutto il momento difficile che sta attraversando il Gent in patria. Si gioca in campo neutro (Budapest), un piccolo vantaggio per gli ospiti che dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta. Il numero delle reti complessive sarà verosimilmente inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Maccabi Haifa-Gent

MACCABI HAIFA (3-5-2): Kaiuf; Simic, Goldberg, Seck; Sundgren, Kinda, Mohamed, Refaelov, Saief; Khalaili, David.

GENT (3-5-2): Schmidt; Kandouss, Mitrovic, Watanabe; Samoise, De Sart, Hong, Gerkens, Brown; Tissoudali, Depoitre.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1