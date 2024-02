Ajax-Bodo/Glimt, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Ajax-Bodo/Glimt è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Non basteranno per rientrare nella lotta al titolo, che ormai sembra aver già preso la strada di Eindhoven, ma i 35 punti collezionati finora dall’Ajax in Eredivisie hanno consentito ai Lancieri di tornare ad inseguire un piazzamento nelle prossime coppe europee e di cancellare un inizio di stagione da incubo. Il merito principale di questa “rinascita” è del tecnico John van’t Schip, che lo scorso autunno ha ereditato una situazione difficilissima, con i biancorossi confinati agli ultimi posti della classifica del massimo campionato olandese.

Le cose, da allora, sono decisamente migliorate, anche se nell’ultimo fine settimana il club di Amsterdam ha rimediato la prima sconfitta da ottobre (per quanto riguarda la Eredivisie), arrendendosi 3-2 all’Heerenveen. Un passo falso che li ha fatti precipitare di nuovo a -9 dal quarto posto, occupato dal Twente. La Conference League, competizione nella quale i Lancieri sono retrocessi dopo essere arrivati terzi nel girone di ferro dell’Europa League con Marsiglia, Brighton e AEK Atene, potrebbe rappresentare un’occasione importante, l’unica per sollevare almeno un titolo in una stagione complicata (l’Ajax è uscito anche dalla coppa nazionale).

Minaccia Bodo per i Lancieri

Toccherà al Bodo/Glimt scompaginare i piani di Berghuis e compagni nello spareggio di accesso agli ottavi di finale: i norvegesi, che due stagioni fa si spinsero fino ai quarti (furono eliminati dalla Roma campione), non giocano una partita ufficiale da metà dicembre.

L’Eliteserien ricomincerà solo ad aprile e negli ultimi due mesi i gialloneri hanno giocato solo gare amichevoli. Il Bodo, ancora allenato da Kjetil Knudsen, si è dovuto accontentare della seconda piazza dietro al Club Brugge, in un girone in cui c’erano anche Besiktas e Lugano. I campioni di Norvegia in carica si affidano all’ex milanista Hauge, tornato a casa proprio nell’ultima sessione di mercato, mentre dall’altro lato van’t Schip deve rinunciare agli infortunati Forbs, Rensch e Bergwijn.

Come vedere Ajax-Bodo/Glimt in diretta tv e in streaming

Ajax-Bodo/Glimt è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Ajax-Bodo/Glimt anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La continuità non è il piatto forte di quest’Ajax, ancora convalescente, ma i Lancieri non snobberanno questa sfida di Conference League. E cercheranno di indirizzare la qualificazione già ad Amsterdam, visto che le insidie non mancheranno nel ritorno. I gol complessivi dovrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Ajax-Bodo/Glimt

AJAX (4-2-3-1): Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Sosa; Henderson, Taylor; Akpom, Hlynsson, Berghuis; Brobbey.

BODO/GLIMT (4-4-2): Kaug; Wembangomo, Moe, Gundersen, Bjorkan; Saltnes, Berg, Evjen, Gronbaek; Sorli, Hauge.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2