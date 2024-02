Atletico Madrid-Athletic Bilbao: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Atletico Madrid-Athletic Bilbao si gioca stasera ed è la semifinale d’andata della Coppa del Re. I nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

La semifinale d’andata della Coppa del Re. Sì, in Spagna succede come in Italia: si gioca a gara unica fino ai quarti e poi doppio confronto un attimo prima della finale. Insomma, l’Atletico Madrid – che ormai la Coppa ce l’ha come obiettivo – ospita la formazione di Valverde.

Per i Colchoneros di Simeone è un buon momento, e arrivano a questo match dopo il pareggio all’ultimo minuto contro il Real Madrid nel derby di domenica sera. Anche prima, nel recupero contro il Rayo Vallecano in Liga, la squadra del Cholo aveva vinto al 90′ grazie a Depay. E la sensazione è che stasera possa riuscire a fare di nuovo centro conquistando un poco di vantaggio in vista del match di ritorno.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao, il pronostico del marcatore

In una serata del genere, quando i gol sono davvero importanti, escono fuori i calciatori importanti. E in casa Atletico Madrid possiamo tranquillamente affermare che uno di questi è Griezmann. Il francese sta disputando – insieme a Morata – una grandissima stagione. La sua qualità è fuori discussione, e ci sentiamo di dire che potrebbe essere l’uomo in più in questa semifinale.

Pronostico tiratori e ammoniti

Insieme a Griezmann in attacco giocherà Depay: l’olandese nelle ultime uscire ha segnato anche gol importanti. Inutile dire, quindi, che nell’arco dei 90minuti lo specchio della porta lo dovrebbe trovare. Tra gli ospiti invece occhio a Sancet, che gioca dietro l’unica punta e che è in grado di trovare i pali.

Questione ammoniti, infine: Savic è uno che dietro sta andando molto spesso in difficoltà. Potrebbe pagare stasera la velocità dei tre trequartisti di Valverde e commettere qualche errore e quindi finire tra i cattivi. Nell’Athletic Bilbao, invece, il giallo se lo potrebbe beccare Lekue.