Bologna-Sassuolo 4-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Bologna-Sassuolo: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 3 febbraio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Allo stadio Dall’Ara di Bologna si gioca la sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A col Bologna che ospita il Sassuolo. Il derby emiliano oppone due squadre attualmente separate da 14 punti. Gli uomini di Motta (squalificato, non sarà in panchina) puntano all’Europa, la squadra allenata da Dionisi deve allontanarsi dalla zona retrocessione.

Nella partita di andata, giocata al Mapei Stadium, ci fu il pareggio per 1-1. Thiago Motta punta sui suoi uomini migliori, con Zirkzee davanti a Ferguson, Fabbian, Urbanski schierati a supporto sulla trequartisti. A sorpresa l’allenatore lascia fuori Orsolini.

Dionisi sceglie anche lui un 4-2-3-1 con Lipani; Volpato, Bajrami, Laurientè dietro l’unica punta Pinamonti. Nel Sussuolo pesa l’assenze di Berardi, oltre ai vari Defrel, Obiang e Toljan oltre allo squalificato Matheus Henrique.

Momenti clou della sfida

Il Sassuolo

Il Sassuolo resiste ai primi minuti di aggressione del Bologna dopodiché prende un po’ più di campo costringendo i rossoblù ad attendere. Le squadre si studiano con eccessivo rispetto… Poi al 14′, Skorupski sbaglia il disimpegno e serve Kristian Thorstvedt: per il centrocampista è facile sbloccare il derby emiliano solo davanti alla porta. Il Bologna risponde con Zirkzee che ha due buone occasioni per pareggiare: l’olandese manca di precisione o cattiveria. Al terzo tentativo, al 24′, Zirkzee non sbaglia e trova il pareggio (la deviazione in porta è di Viti).

Dopo dieci minuti il Sassuolo torna in vantaggio con Volpato che si sposta il pallone sul sinistro e dal limite lo mette nel sette. Nel secondo tempo c’è subito un’occasione per il Bologna con Urbanski che calcia di poco a lato. Al 67′, Calafiori manda la palla fuori di niente. Fabbian trova il pareggio di testa al 73′. Ferguson segna il 3-2 all’83’. Cinque minuti dopo Saelemaekers segna il quarto goal del Bologna.

Tabellino e pagelle di Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen (80′, Lykogiannis); Freuler, Aebischer (58′, Saelemaekers); Ferguson, Fabbian (80′, Moro), Urbanski (58′, Orsolini); Zirkzee. All.: Thiago Motta

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (81′, Tressoldi), Viti, Doig; Thorstvedt, Lipani (59′, Boloca); Volpato (59′, Ceide), Bajrami (69′, Racic), Laurientè; Pinamonti (81′, Mulattieri). All.: Dionisi

ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

MARCATORI: 14′, Thorstvedt: 24′, Viti (aut): 34′, Volpato; 73′, Fabbian; 83′, Ferguson; 86′, Saelemaekers

NOTE: Ammoniti: 45′, Thorstvedt; 55′, Aebischer; 85, Boloca; 93′, Doig; Recupero: 4′

Il migliore in campo è il solito Zirkzee: delizia il pubblico con grandi numeri e quando c’è da badare al sodo eccelle anche in concretezza (7,5). L’altro protagonista è Fabbian, pericoloso sulla destra e poi letale quando spostato al centro (7,5). Doig è autore di ottime chiusure: controlla bene Fabbian e come può Zirkzee (7); Volpato fa un gran goal e gioca con ordine e applicazione (7). Saelemaekers entra benissimo e contribuisce a mettere in ghiaccio il match (7).

Deludono Bajrami nel Sassuolo e Freuler nel Bologna (5,5). Calafiori dimostra personalità in difesa e nel proporsi in avanti (6,5). Pinamonti non incide (5,5). Ferguson continua a giocare con grande efficacia (7). Peggiore in campo Tressoldi (5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro gestisce bene una gara non troppo complicata dal punto di vista degli episodi.

Ecco gli highlights della gara

Le immagini saranno disponibili dopo le 23:30