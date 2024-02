Capolavoro Sommer: “Grande colpo, Onana forse sopravvalutato”

Onana potrebbe chiudere per sempre la sua esperienza con la Nazionale camerunense, mentre l’Inter si gode un grande Yann Sommer.

L’ex portiere dell’Inter André Onana è tornato in Inghilterra per rimettersi a disposizione di ten Hag, ma al Manchester United sembra avere più molta stima nei suoi confronti. Anche nel proprio Paese le cose vanno male, e di fatti Onana potrebbe presto dire addio per sempre alla Nazionale camerunense. Il portiere non ha digerito il trattamento subito nell’ultima Coppa d’Africa, dove ha giocato solo una partita, lasciando in tre occasioni spazio al cugino, portiere di terza divisione francese.

Sebastien Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TvPlay della stagione straordinaria di Yann Sommer e delle brutte prestazioni di Onana allo United. Il francese ha poi commentato gli ultimi colpi del calciomercato invernale, concentrandosi sul passaggio di Belotti alla Fiorentina.

⁠”Belotti l’avrei preso già anni fa alla Fiorentina“, ha dichiarato Frey. “Mi spiace non abbia fatto bene alla Roma. Snche se gli è mancato il goal penso che possa fare bene, perché Italiano ha delle idee molto importanti. Credo sia un ottimo acquisto in ottica della corsa a un piazzamento europeo“.

Secondo Frey Belotti ha avuto problemi in giallorosso perché Roma è una piazza particolare: “Giocare lì è difficile dal punto di vista psicologico, senza considerare che la squadra è andata molto a fasi alterne. Dal punto di vista dell’impegno e del gioco, uno come Belotti è indiscutibile. Se farà bene subito Firenze saprà dargli tanto affetto e forza a livello psicologico“.

Frey che anche Gudmundsson potrebbe essere un ottimo acquisto: “Ho letto tanti commenti in questi giorni dai tifosi della Fiorentina… in tanti hanno criticato il possibile acquisto di Gudmundsson. I viola creano tanto ma concretizzano poco, quindi Belotti può essere l’uomo giusto. Gudmundsson è una rivelazione e non è facile per lui, perché costa tanto, ma se lo prenderanno sarà un segnale forte riguardo le ambizioni che guardano verso la parte alta della classifica“.

Sommer vs Onana: “Il camerunense è stato un po’ sopravvalutato“

“Il mercato di gennaio è di rifinitura per colmare i buchi“, ha continuato l’intervistato, “non mi aspettavo grandi colpi. La Fiorentina ha fatto un acquisto interessante con un ragazzo che si deve rilanciare e ha voglia di far bene. Il loro è un buon mercato e dimostra tanta voglia di fare meglio. L’Inter ha preso quello che gli serviva: sarebbe stato complicato che facesse un grande colpo. Speravo che il mercato si sarebbe potuto sbloccare con la partenza di Sanchez che però ha deciso di restare“.

Frey ha elogiato anche il colpo Baldanzi. “Credo sia una mossa molto intelligente perché Dybala è un grande giocatore ma purtroppo fisicamente non ti garantisce un campionato intero, lo sappiamo. Quindi avere un’alternativa giovane è stato giusto. Io darei continuità a De Rossi“.

Per concludere, l’intervistato ha analizzato la situazione di Onana, confrontando il suo rendimento con quello di Sommer. “Di Onana si è parlato tanto. È sempre stato molto interessante ma credo che l’anno scorso sia stato non dico sopravvalutato, ma ha tratto beneficio dagli ottimi risultati dell’Inter… Vedendo come va oggi Onana e come va Sommer penso che Marotta abbia fatto un capolavoro. Fa tanti clean sheet e non è un caso“.