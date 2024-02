Al Nassr-Inter Miami, Ronaldo contro Messi: streaming gratis, formazioni, pronostici

Al Nassr-Inter Miami è un’amichevole internazionale che si gioca giovedì alle 19:00. Dove vedere la partita, le probabili formazioni e il pronostico.

La Riyad Season regala uno scontro che ha fatto la storia del calcio degli ultimi anni. Quello tra Cristiano Ronaldo e Messi. Quello tra due campionissimi che hanno deciso, in questa ultima loro parte di carriera, di andare a giocare in Arabia Saudita e in America. Pressioni diverse, divertimento, non lontani però dai riflettori: quelli per due come loro ci sono sempre e lo sappiamo benissimo.

Un’amichevole, che magari potrebbe essere anche quella che regalerà l’ultimo incrocio tra due uomini che si sono sempre rispettati nel corso dei loro anni in Spagna. Forse non si sono mai amati, ma senza dubbio si sono stimati per quello che sono riusciti a fare. Ecco perché la sfida tra Al Nassr e Inter Miami è attesa da molti. E per la squadra della Mls, dopo la sconfitta contro l’Al Hilal al debutto, è la seconda uscita in questa manifestazione.

Normale che entrambi vogliano vincere. E che saranno supportati nel loro intento da Mané da un lato e Suarez dall’altro. Ed è normale anche che i due regaleranno spettacolo e giocate. Ci si aspetta quindi una partita ricca di emozioni, con Messi e soci che partono leggermente favoriti.

Al Nassr-Inter Miami, dove vederla in tv e in streaming

Al Nassr-Inter Miami è un’amichevole che si gioca oggi, giovedì 1 febbraio alle 19 ora italiana. Il match in questione si potrà vedere in diversi modi. Principalmente su Dazn, che la manderà in streaming. Ma sarà visibile in streaming tramite Apple TV, scaricando l’app sulle moderne Smart TV o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, questo match, per una decisione di Dazn, verrà trasmesso in maniera gratuita per tutti gli appassionati. Basterà registrarsi gratuitamente al sito per poter vedere la sfida tra Ronaldo e Messi.

Il pronostico

Un gol per squadra. Una partita che si sbloccherà nella prima parte. Almeno tre reti complessive e forse qualcuno in più. Insomma, reti e spettacolo per questo match amichevole che regalerà l’ennesimo scontro tra Ronaldo e Messi. Alla fine dovrebbe riuscire a vincere l’argentino, che ha perso al debutto.

Le probabili formazioni

AL NASSR (4-2-3-1): Alaqidi; Al Ghanam, Alamri, Laporte, Telles; Al Khaibari, Brozovic; Talisca, Otavio, Mané; Ronaldo.

INTER MIAMI (3-5-2): Callender; Aviles, Krivtsov, Allen; Yedlin, Gressel, Busquets, Ruiz, Alba; Suarez, Messi.

POSSIBILE RISULTATO ESATO: 2-3