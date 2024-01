Fantasanremo, prepara i baudi: i consigli per una formazione infallibile

Fantasanremo, l’attesa è quasi finita: la kermessa sta per iniziare. Ecco i trucci e i suggerimenti per costruire una squadra perfetta.

Non si vincono soldi. È l’Ariston, mica la Sisal. In palio c’è, in compenso, la gloria eterna, come è scritto a caratteri cubitali nelle faq del sito ufficiale. Che di questi tempi non è mica male. È sempre meglio di niente, comunque, quindi tanto vale arraffarlo.

Ma veniamo a noi. Manca poco più di una settimana all’inizio dell’attesissimo Festival di Sanremo e i preparativi, quindi, fervono in ogni dove. Non solo nella città ligure che ospiterà la mitica kermesse tutta italiana, ma a qualunque latitudine. Perché Sanremo, si sa, non è più SOLO Sanremo. Adesso c’è pure il Fantasanremo di mezzo e guai, quindi, ad arrivare al 6 febbraio senza aver messo in piedi una squadra di tutto rispetto con cui ambire, appunto, alla gloria eterna di cui sopra.

Brancoli nel buio e non hai la più pallida idea di quali artisti “comprare” con i 100 fantabaudi che il sistema ti assegnerà di default, in vista dell’asta? Niente paura. Che ci stiamo a fare qua noi? Dopo un’attenta disanima, abbiamo messo nero su bianco per te qualche regola d’oro da seguire per mettere in piedi un team strepitoso, in grado di darti le soddisfazioni di cui sei in cerca.

Fantasanremo, i consigli per vincere la gloria eterna

Analisti e bookmaker sono sostanzialmente d’accordo sul fatto che 4, alla vigilia dell’inizio di Sanremo, siano i favoriti per la vittoria. Parliamo di Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso e Angelina Mango. Ognuna di esse ha un valore in baudi pari a 23, ma il nostro consiglio non è quello di comprarle tutte: scegline una, fidati dell’istinto e tieni le dita incrociate. Noi consigliamo Emma, molto reattiva quando si parla di Fantasanremo.

Costano un baudo in meno, e quindi 22, Dargen D’Amico, Geolier, Negramaro e The Kolors. Tra i 4 sceglieremmo lo stravagante Dargen, che come Emma potrebbe assecondare tutte le “follie” del mitico gioco online e farci beccare, quindi, un bel po’ di bonus. Con altri 21 baudi potrete acquistare uno fra Mr. Rain, Sangiovanni, Diodato e Mahmood. A naso punteremmo su uno fra i primi 2, più frizzantini e quindi potenzialmente più “proficui”.

Ci restano ancora, sempre a patto che tu abbia deciso di fidarti di noi, 34 baudi. Completeremmo la formazione, se siete d’accordo, puntando su Fred De Palma, mai convenzionale e dunque perfetto per centrare eventuali bonus del Fantasanremo, e sui Santi Francesi. Questi ultimi, dopo aver vinto X-Factor, arriveranno a Sanremo con tanta voglia di conferme. E chissà che, tra una cosa e l’altra, non ci scappi qualche bonus.