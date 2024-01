Brescia-SudTirol e FeralpiSalò-Catanzaro, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Brescia-SudTirol e FeralpiSalò-Catanzaro sono valide per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il 2024 del Brescia è iniziato alla grandissima. La squadra di Maran è andata ad imporsi sul campo del Modena, agganciando proprio gli emiliani e prendendosi un posto nella zona playoff. Il nuovo tecnico scelto da Cellino per dare uno scossone alla squadra sta facendo quello per il quale è stato chiamato.

E contro il SudTirol in casa – una formazione completamente diversa rispetto a quella dell’anno scorso – i lombardi sentono l’odore, assai forte, dei tre punti. Una vittoria permetterebbe non solo di rinsaldare la postazione playoff, ma anche di continuare a volare sulle ali dell’entusiasmo. Non ci sono dubbi, reali, su chi è favorito in questo match. I padroni di casa non lo sono solo sulla carta ma lo sono anche sul campo e per il momento che stanno vivendo. Poche discussioni.

Impegno un poco più complicato quello del Catanzaro: non tanto per la posizione di classifica della FeralpiSalò, ultima. Ma soprattutto perché in casa gli uomini di Zaffaroni hanno costruito quello che fini al momento hanno. Alla formazione guidata da Vivarini servirà una prestazione importante, magari maggiormente attenta sotto il profilo difensivo di quella contro il Lecco della scorsa settimana. Sì, è arrivata una vittoria, ma non capita spesso di vincere se si prendono tre gol. In ogni caso, alla fine dei 90minuti, il colpo esterno è ampiamente probabile.

Come vedere Brescia-SudTirol e FeralpiSalò-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Brescia-SudTirol e FeralpiSalò-Catanzaro sono in programma sabato 20 gennaio. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-SudTirol

Parte favorito il Brescia di Maran, in una gara che dovrebbe vedere andare a segno solamente la formazione di casa. Questo ovvio se si vuole aumentare il rischio, ma sui tre punti siamo sicuri che i lombardi vinceranno la partita confermando il posto in zona playoff.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Adorni, Papetti, Mangraviti; Dickmann, Bertagnoli, Bisoli, Jallow; Galazzi, Bjarnason; Moncini.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Cagnano; Ciervo, Tait, Peeters, Casiraghi; Merkaj, Rauti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0