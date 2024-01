Sorteggio tabellone Australian Open, gli avversari di Sinner, Berrettini e Musetti

Sorteggio tabellone Australian Open, ci siamo: ecco quali avversari dovranno affrontare a Melbourne i nostri azzurri.

I problemi al polso lamentati da Novak Djokovic nei giorni scorsi potrebbero, suo malgrado, cambiare le carte in tavola. Non era scontato neppure prima, che vincesse lui ancora una volta, essendoci svariati cani all’osso, e lo è ancor meno adesso, visto che il numero 1 serbo potrebbe non essere al meglio della sua condizione fisica.

Poi, certo, lo scorso anno Nole ha vinto gli Australian Open con uno strappo di 3 centimetri alla coscia, quindi un dolore al polso potrebbe non essere niente, per uno tosto come lui. Ma si vedrà. E si vedrà soprattutto se gli altri aspiranti al trono di Melbourne, primi fra tutti Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Daniil Medvedev, riusciranno a portargli via il trofeo sul quale certamente vorrà mettere le mani ancora una volta. Sono tante le incognite da tenere in considerazione, ma molte cose potrebbero essere un po’ più chiare già a partire da stanotte. Alle 3, ora italiana, nella terra dei canguri avverrà infatti il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2024.

Non è prevista una copertura televisiva dell’evento, ma i nottambuli potranno comunque seguire la cerimonia attraverso la pagina Facebook del primo Slam dell’anno e il canale YouTube del torneo. E scoprire in diretta, dunque, quali avversari cercheranno per primi di mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri in gara. Ai nastri di partenza, sul fronte maschile, ci sono, oltre al numero 4 del mondo e del seeding Jannik Sinner, anche Matteo Berrettini, al suo rientro in campo dopo mesi di assenza, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Gli altri italiani stanno ancora disputando le qualificazioni, in cerca di un posto nel main draw.

Sorteggio tabellone Australian Open: dove e come seguire la cerimonia

Ai fini del sorteggio si è tenuto conto dell’aggiornamento del ranking di lunedì 8 gennaio 2024. La cerimonia procederà in questo modo: si provvederà, innanzitutto, a sorteggiare le posizioni dei tennisti che non sono testa di serie, come appunto Berrettini, e ad assegnare le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding, mentre in quella bassa al numero 2.

A questo punto, il sorteggio decreterà le posizioni delle teste di serie 3 e 4 (e dunque di Sinner), in maniera tale da decretare chi saranno i favoriti nel secondo e nel terzo quarto del main draw. Poi toccherà ai sorteggi delle teste di serie numero 5, 6, 7 e 8 e così via, fino ad esaurimento del seeding.

Difficile fare previsioni sui possibili incroci degli Australian Open, ma già da stanotte sarà possibile tirare le somme del sorteggio e capire che tipo di percorso faranno i nostri portacolori in gara a Melbourne. Qui sotto, dopo la cerimonia, troverete i primi accoppiamenti.

