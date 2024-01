Benfica-Braga, Coppa del Portogallo: formazioni, pronostici

Benfica-Braga è una partita valida per gli ottavi di finale della Coppa del Portogallo. Formazioni e pronostici

In Benfica, tra campionato e Champions League, non perde dello scorso 8 novembre. Solo vittorie (e 3 pareggi) da quel giorno per i padroni di casa, che in campionato sono ad un solo punto dallo Sporting che guida la classifica.

Una classifica che vede vicino anche il Braga: gli ospiti, nella massima divisione portoghese, hanno piazzato diversi risultati importanti e adesso sono quarti. Un poco distanti dalle zone che davvero contano della graduatoria, ma non così lontani da poter pensare di nuovo ad un piazzamento Champions così come successo in questa stagione. Sì, poi il girone è stato durissimo con Napoli e Real Madrid e quindi le possibilità di andare avanti erano pochissime, ma la sensazione è che il Braga sia una squadra in crescita. Che può cercare anche il passaggio del turno in Coppa? No, in questo caso è difficile: il Benfica in casa è un osso duro, che soprattutto con le squadre portoghesi non concede nulla. E anche il Da Luz, che si aspetta una prova di forza dopo una Champions comunque disastrosa, spingerà per una vittoria che sembra comunque alla portata di una formazione costruita, almeno in Patria, per vincere davvero tutto.

Come vedere Benfica-Braga in diretta tv e in streaming

La gara Benfica-Braga, valida per gli ottavi di finale della Coppa del Portogallo, è in programma mercoledì 10 gennaio alle ore 21:45. In Italia, il match in questione, non potrà essere seguita su nessuna piattaforma. Né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Il pronostico

Gara che ha una formazione favorita, quella in casa. Che cercherà e che si dovrebbe prendere una vittoria assai importante in una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e pure una rete per squadra. Occhio anche al possibile esordio di Marcos Leonardo, accostato per molto tempo alla Roma, adesso del Benfica. Magari un debutto con gol ci potrebbe stare nella ripresa.

Le probabili formazioni di Benfica-Braga

BENFICA (4-4-2): Trubin; Aursnes, A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Kokcu; Di Maria, R. Silva, Mario; Cabral,

BRAGA (3-4-3): Matheus; Gomez, Fonte, Saatci, Borja; Carvalho, A. Horta; Lopes, Pizzi, R. Horta; Ruiz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1