Serie C, i pronostici di sabato 6 gennaio

Serie C, ecco i pronostici delle gare di sabato 6 gennaio che vedono protagoniste le formazioni di terza serie. Tutto quello che c’è da sapere

Dodici partite. Quattro del Girone A, 3 di quello B, 5 di quello C, il meridionale, che come sempre raccoglie formazioni che hanno assaporato il dolce gusto della Serie A e anche per molti anni. Il 6 gennaio scendono in campo diverse formazioni della Serie C, un campionato appassionante che regala molto spesso delle emozioni. Anzi, quasi sempre c’è da dirlo.

E allora partiamo, e andiamo a vedere quelli che sono i pronostici di questa giornata.

Serie C, ecco i nostri pronostici

Nel girone A c’è un interessante Albinoleffe-Vicenza che mette in palio dei punti pesantissimi per i playoff. Due squadre che non se la stanno passando benissimo, ma che hanno nelle corde il possibile colpo. Questa è una gara da gol. Contro la Pro Patria invece, la Giana Erminio dovrebbe riuscire a prendere punti. Anche tre, se il pronostico venisse rispettato in pieno. Una gara da gol è anche quella tra Virtus Verona e Atalanta.

Nel girone B, contro il fanalino di Coda Fermana, la Carrarese dovrebbe riuscire a prendersi la vittoria. Se non vi fidate del tutto occhio alla doppia, ma è difficile che gli ospiti non riescano nel colpo grosso esterno.

Infine chiudiamo col girone C: il Picerno contro la Virtus Francavilla in casa dovrebbe prendersi una bella vittoria che permetterebbe di rimanere nelle zone che contano della classifica. Foggia-Taranto, invece, è un derby assai sentito che però a differenza di tutti gli altri promette spettacolo. Match quindi da almeno tre reti complessive. L’Avellino invece dovrebbe riuscire a fare risultato sul difficile campo del Latina. In questo caso la doppia opportunità è quasi un obbligo.

PROBABILI VINCENTI

Giana Erminio o pareggio in Giana Erminio-Pro Patrica (ore 14:00)

Carrarese in Fermana-Carrarese (ore 16:15)

Picerno in Picerno-Virtus Francavilla (ore 14:00)

Avellino o pareggio in Latina-Avellino (0re 16:15)

LA GARA DA ALMENO 3 RETI COMPLESSIVE

Foggia-Taranto (ore 16:15)

LE GARE DA ALMENO UNA RETE PER SQUADRA

Albinoleffe-Vicenza (ore 14:00)

Virtus Verona-Atalanta (ore 14:00)