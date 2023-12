Al Nassr-Al-Ettifaq, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Al Nassr-Al-Ettifaq è una partita della diciottesima giornata della Saudi Pro League e si gioca venerdì alle ore 16:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Dieci punti di distacco dalla prima in classifica anche se con una partita in meno. Quindi, ipoteticamente, potrebbero essere sette. Questo, evidentemente, non permette in nessun modo all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo di fare calcoli: sei i gialloneri hanno l’intenzione di rimanere in corsa per la vittoria finale del campionato hanno una sola possibilità, quella di vincerle tutte e sperare che davanti si commettano dei passi falsi.

Ma contro l’Al-Ettifaq non sarà semplicissimo per Ronaldo e soci, soprattutto perché, nelle ultime cinque sfide, solamente una volta l’Al Nassr dentro i 90minuti è riuscito ad avere la meglio. L’ultimo confronto tra le due formazioni non è distante nemmeno un mese, visto che si affrontate in Coppa, con una vittoria ai tempi supplementari dei gialloneri di casa. Insomma, gli ospiti sono quasi una bestia nera. Ma forse è arrivato decisamente il momento di cambiare atteggiamento.

Come spiegato prima l’Al Nassr non può permettersi il lusso di lasciare nemmeno un punto per strada, soprattutto quando gioca in casa. E allora, convinti che in campo ci vadano pure due formazioni che hanno obiettivi diversi e rose diverse, appare chiaro che il match è indirizzato verso una squadra.

Come vedere Al Nassr-Al-Ettifaq in diretta tv e in streaming

La gara Al Nassr-Al-Ettifaq, in programma venerdì alle 19:00, sarà possibile seguirla su Sportitalia. Il canale dedicato ha infatti acquisito i diritti della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita, che vede protagonisti moltissimi giocatori che hanno un passato in Europa e che hanno deciso di andare a giocare dall’altra parte del Mondo. La gara si potrà seguire in streaming tramite lo stesso sito del canale televisivo.

Il pronostico

Vittoria dell’Al Nassr che ha motivazioni importanti per cercare a tutti i costi una vittoria che permetterebbe di tenere vivi i sogni di gloria. Sfida dovrebbe regalare meno di 4 reti complessive. Ma per la vittoria non ci sono discussioni.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al-Ettifaq

AL NASSR (4-2-3-1): Al Aqidi; Al Ghannnam, Lajami, Laporte, Yahya; Brozovic, Fofana; Mane, Otavio, Ghareb; Ronaldo.

AL ETTIFAQ (4-2-3-1): Victor; Hendry, Tisserand, Khateeb; Al Otaibi, Henderson, Hazzazi, Al Shamrani; Quaison, Dembele, Wijnaldum.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1