Formazioni ufficiali Inter-Bologna: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Bologna, le formazioni ufficiali della sfida di Coppa Italia: le ultime dritte su possibili marcatori, ammoniti e tiratori.

Gli ottavi di finale di Coppa Italia continuano con un match piuttosto intrigante. A San Siro, infatti, la schiacciasassi Inter se la vedrà con il Bologna delle meraviglie di Thiago Motta, in piena lotta per un posto in Champions League. Al netto del fisiologico turnover varato dai due allenatori, ci sono tutte le premesse per assistere ad un match vivace dai molti spunti. Come testimoniato dal match di campionato, finito sul risultato di 2-2, i felsinei hanno infatti le qualità per impensierire lo scacchiere nerazzurro, che sta comunque vivendo un periodo di forma davvero invidiabile.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Corazza, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Moro; Saelemaekers, Fabbian, Urbanski; van Hooijdonk

Inter-Bologna, il pronostico marcatori

Quando chiamato in causa, ha spesso risposto presente. Davide Frattesi potrebbe essere il più importante beneficiario degli inserimenti a fari spenti che la manovra dell’Inter riesce programmaticamente a produrre. L’ex mezzala del Sassuolo, a riposo nelle ultime uscite, potrebbe beneficiare dello spazio a lui concesso da Simone Inzaghi per capitalizzare la sua grande chance. Anche contro la Roma, il Bologna ha mostrato qualche scricchiolio nella lettura di alcuni movimenti delle mezzali avversarie. Se ciò dovesse accadere anche a San Siro, l’Inter potrebbe prendere il largo. L’opzione Frattesi è quella che, anche a livello di quote, intriga maggiormente.

Probabili ammoniti e tiratori di Inter-Bologna

Come già anticipato, si prospetta una gara molto divertente con occasione da ambo le parti. A tal proposito, la scelta sui possibili tiratori non può essere trascurata. Schierato anche come braccetto di sinistra, Carlos Augusto ritorna nella sua veste naturale di esterno e tutta fascia. L’ex Monza, quando ha spazio da attaccare, sa come rendersi pericoloso. Da non escludere che riesca a centrare almeno una volta lo specchio di porta avversario. Piace e non poco anche la candidatura di Darmian, spesso pericoloso sia di testa che di piede. Da non ridimensionare poi la voglia di rivalsa di Klaassen, che facendo leva sulle sue qualità balistiche potrebbe creare dei grattacapi ad Ravaglia con una conclusione ben indirizzata. Sul versante opposto, intriga soprattutto un eventuale tiro nello specchio della porta di Saelemaekers, ma occhio anche a Fabbian. Possibili ammoniti Corazza ed Aebischer.