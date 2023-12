Real Sociedad-Betis, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Betis è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Contro l’Inter durante la settimana scorsa nella partita che ha deciso il primo posto nel girone, la Real Sociedad di Alguacil ha dato una prova assai importante di quello che potrebbe fare: non solo si sa difendere la formazione che ha chiuso davanti a tutti, ma lo fa anche con una certa qualità e con una concentrazione fuori la norma. Insomma, un segnale anche al Betis, che invece nel turno europeo ci ha rimesso le penne.

La formazione di Pellegrini ha perso contro i Rangers in casa e clamorosamente è stata spedita fuori dall’Europa League. Un risultato incredibile che ha mandato su tutte le furie anche i tifosi che non si aspettavano tutto questo. E approcciarsi ad un match così difficile in questo modo non è semplice. Insomma, tutto lascia presagire che la Real Sociedad, squadra forte, che vive davvero un momento straordinario, possa riuscire a piazzare il colpo grosso lasciando indietro in classifica appunto gli andalusi.

Come vedere Real Sociedad-Betis in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Betis, valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Ci sta una vittoria dei padroni di casa in un match che sembra abbastanza scritto soprattutto per come ci arriva la formazione ospite. Insomma, tre punti ad Alguacil e soci e crisi acuita per Pelegrini.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Betis

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traore, Elustondo, Zubeldia, Tierney; Zakharyan, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Oyarzabal.

BETIS (4-2-3-1): Silva; Ruibal, Pezzella, Riad, Abner; Altimira, Roca; Perez, Isco, Diao; Willian Jose.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1