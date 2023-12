Formazioni ufficiali Genoa-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Genoa-Juventus, il pronostico marcatori: probabili ammoniti e tiratori della sfida in programma al Ferraris. Le ultime dritte.

Tutto pronto al Ferraris per il fischio d’inizio di Genoa-Juventus. Gara molto importante per le due compagini a caccia di punti preziosi per i rispettivi obiettivi di classifica. Dopo i passaggi a vuoto delle ultime uscite, infatti, il Grifone non può più permettersi passi falsi. Di contro, la famelica Juve di Max Allegri vuole godersi nuovamente per due notti un posto al sole in vetta alla classifica. Di seguito le scelte dei due allenatori:

GENOA (3-5-2): Martinez, Dragusin, Bani, De Winter, Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez, Messias, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

Genoa-Juventus, il pronostico marcatori

Federico Chiesa marcatore. Il tuttocampista della Juventus vuole tornare al gol in un match non banale nel quale si potrebbero creare le condizioni giuste per esaltare le caratteristiche dell’ex jolly della Fiorentina. Il Genoa, infatti, tende a mantenere piuttosto alta la linea del proprio baricentro. Nel caso in cui i padroni di casa dovessero sbagliare qualche lettura, il rischio di esporsi al guizzi dell’attaccante bianconero sono molto elevati. Chiesa ha dimostrato di sapersi caricare la squadra sulle spalle. In velocità, potrebbe mettere in apprensione il pacchetto arretrato di Gilardino, soprattutto se nelle rotazioni si trovasse a fronteggiarlo Bani. La sensazione è che la serata del Ferraris possa coincidere con il ritorno al gol del figlio d’arte, a secco dalla trasferta di Sassuolo.

Probabili ammoniti e tiratori di Genoa-Juventus

Le varianti tattiche della sfida non sono poche. La Juventus difficilmente schiaccerà il Genoa nella propria metà campo, anzi. I padroni di casa hanno tutte le carte in regola per presentarsi minacciosi dalle parti di Szczesny. Sia con il fraseggio sia con conclusioni dalla media-lunga distanza. Sotto questo punto di vista, occhio all’opzione Malinovskyi che contro la Juventus ha praticamente un conto aperto. L’ucraino – che in stagione ha già messo a referto reti di pregevole frattura – potrebbe pescare il jolly con una conclusione ben indirizzata nello specchio di porta difeso da Szczesny. Sul fronte opposto, invece, piacciono le candidature di Gatti (un vero e proprio fattore in situazioni di calcio da fermo) e Mckennie, che con i suoi inserimenti spesso crea non pochi grattacapi alle retroguardie avversarie.

Occhio anche a Dragusin, che in questa stagione ha mostrato uno strapotere fisico clamoroso. L’ex Juve potrebbe provare a far male alla sua squadra o con un inserimento o con un colpo di testa. Infine, possibili ammoniti Badelj, Miretti e Bani.