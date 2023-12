Formazioni ufficiali Newcastle-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Newcastle-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Champions League che vedrà protagonisti i rossoneri.

Il Milan non potrà essere artefice del proprio destino. Tuttavia, la gara contro il Newcastle assume una valenza importantissima per la stagione dei rossoneri, il cui approdo nella fase finale della massima competizione continentale passa inevitabilmente per il confronto con i Magpies e da una sconfitta del Psg contro il Borussia Dortmund. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

NEWCASTLE: (4-3-3) Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Miley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon.

MILAN: (4-3-3) Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Newcastle-Milan, il probabile marcatore: tentazione Leao

C’è un Milan con Leao e un Milan senza Leao. Il rientro dal primo minuto del portoghese apre sicuramente nuovi spiragli per le soluzioni offensive del Milan, che in questo primo scorcio di stagione ha dimostrato di non poter prescindere dalle folate del suo fuoriclasse. Pur non al top della forma, il portoghese sembra essere uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol. In alternativa, si potrebbe caldeggiare l’opzione che porta ad Olivier Giroud. Il bomber francese ha sempre un feeling particolare con il gol nelle partite decisive. Ecco perché non è escluso che il transalpino vada a segno, magari di testa, autentico marchio di fabbrica del bomber del Diavolo.

Probabili ammoniti e tiratori di Newcastle-Milan

Da Pulisic a Lofuts Cheek: sia a centrocampo che sulle corsie esterne, come mostrato anche dalla gara d’andata, il Milan potrebbe fare la differenza. Sia l’americano che l’inglese hanno qualità importanti dalla media-lunga distanza e, se imbeccati, potrebbero far saltare il banco. Sul fronte opposto, invece, tra le opzioni tiratori occhio in particolare a Joelinton, che in questa stagione si è spesso reso pericoloso con inserimenti importanti utili non solo ad esorcizzare la pressione avversaria, ma anche per provare a far male in zona clou. Rischiano il cartellino giallo Miley (che potrebbe soffrire il centrocampo tecnico e muscolare di Pioli), Lascelles e Theo Hernandez.