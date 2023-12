Al Nassr-Al Riyadh, Saudi Pro League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Al Nassr-Al Riyadh è una partita della sedicesima giornata della Saudi Pro League e si gioca venerdì alle ore 19:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Si allontana la vetta della classifica e di conseguenza anche il titolo per l’Al-Nassr, sconfitto 3-0 nel derby di venerdì scorso dagli acerrimi rivali dell’Al-Hilal. Un 3-0 senza possibilità di appello per Cristiano Ronaldo e compagni, che forse avevano una delle ultime opportunità di riaprire una corsa per il titolo che al momento sembra essere già archiviata.

L’attaccante portoghese era su tutte le furie a fine match ed ha sfogato tutta la frustrazione nei confronti dell’arbitro a causa di un gol annullato per un fuorigioco dubbio. CR7 ha addirittura fatto un gesto inequivocabile al direttore di gara Roldan, accusandolo di essere stato “pagato”. Insomma, nervi tesissimi al termine di una stracittadina che per un tempo intero sembrava non volersi sbloccare mai. Nella ripresa la zampata dell’ex laziale Milinkovic-Savic, poi c’ha pensato il suo connazionale Mitrovic in pieno recupero a rendere più rotondo il risultato. L’Al-Nassr ha mantenuto il secondo posto ma l’Al-Hilal adesso ha 7 punti in più: gli azzurri danno l’impressione di essere inarrestabili e a differenza dei cugini non hanno perso neanche una partita su quattordici.

Sono diventate tre, le partite senza vittorie per l’Al-Nassr: in settimana, nella Champions League asiatica, i gialloblù non sono andati al di là di un pareggio nella trasferta in Tagikistan contro l’Istiklol (1-1), mantenendo in ogni caso la vetta del proprio girone, con sei punti di vantaggio sul Persepolis. Gli uomini di Luis Castro ora cercheranno di riscattarsi contro l’Al-Riyadh, squadra che galleggia poco sopra la zona retrocessione.

Come vedere Al Nassr-Al Riyadh in diretta tv e in streaming

Al Nassr-Al Riyadh, in programma venerdì alle 19:00, sarà trasmessa in chiaro da La7d (canale 29 del digitale terrestre) e su Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre), le due emittenti che hanno acquisito i diritti sulla Saudi Pro League. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming proposta sul sito La7.it.

Il pronostico

Non sarà semplice smaltire le scorie del derby ma l’Al-Riyadh sembra l’avversario giusto per voltare pagina: l’Al-Nassr, dopo un digiuno di tre partite, tornerà verosimilmente al successo in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Riyadh

AL-NASSR (4-2-3-1): Al-Najjar; Ghanam, Al-Fatil, Laporte, Alex Telles; Brozovic, Fofana; Talisca, Otavio, Mané; Cristiano Ronaldo.

AL-RIYADH (4-2-3-1): Campana; Al-Shuwayyi, Arslanagic, Asiri, al-Khaibari; Touré, Al-Reshedi; Al-Shehri, N’Dong, Al-Dossari; Al-Abbas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1