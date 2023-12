Sinner e Maria a briglie sciolte: il video insieme è virale sul web

Sinner e Maria, il video è diventato virale in men che non si dica: che coraggio, lo hanno fatto davvero sotto gli occhi di tutti.

Non c’è una sola donna nella vita di Jannik Sinner. O meglio, non c’è una sola Maria nel suo cuore. Ce ne sono addirittura due, sebbene la maggior parte della persone sia a conoscenza solo di una.

La prima è la Braccini, che è la sua fidanzata da tre anni e che ha rivendicato il suo status di lady Sinner in occasione della partita tra il Milan e il Borussia-Dortmund, alla quale ha assistito in compagnia del tennista. Una presenza, la sua, legata non tanto alla voglia di tifare per i rossoneri, quanto piuttosto a quella di spegnere una volta per tutte i rumors riguardanti una storia – probabilmente mai nata, ma frutto solo dell’eccessiva fantasia della stampa – tra Jannik e la modella altoatesino Laura Margesin. Da qui la decisione di farsi vedere insieme e di ristabilire, dopo settimane di inutile ed infondato chiacchiericcio, la verità.

L’altra Maria che fa parte della vita di Sinner, per chi non lo sapesse, è la Sharapova. I due giocatori si sono conosciuti alla corte di Riccardo Piatti, che ha allenato la campionessa nell’ultima fase della sua carriera e che è l’ex coach di Jannik, e sono subito diventati grandi amici. Ancora oggi, quando ne hanno la possibilità, cercano di trascorrere un po’ di tempo insieme e di frequentarsi.

Sinner, se c’è Maria di mezzo il divertimento è assicurato

Un’amicizia di lunga data, quindi, le cui tracce sono ancora oggi visibili sul web. Tant’è che ogni anno di questi periodi, puntuale come un orologio svizzero, torna a far capolino sui social network un video che li ritrae insieme. E che ci conferma quanta sintonia ci sia tra i due campionissimi del tennis.

Nel filmato in questione, che risale al dicembre del 2019, si vede un giovanissimo Sinner alle prese con un’attività che non sembra essere troppo nelle sue corde: il ballo. Canta e danza goffamente, infatti, sulle note della super natalizia Rockin’ around the Christmas tree, insieme alla Sharapova, molto più a suo agio rispetto al ragazzo. Che non è neanche troppo intonato, a dirla tutta.

I due amici indossano, come se non bastasse, delle corna da renna che rendono questo video un autentico cimelio. Alla faccia di chi sostiene che Jannik sia troppo freddo e serio per la sua età e che non sappia divertirsi. Se c’è una Maria di mezzo, invece, state pur certi che si divertirà di sicuro.