Celta Vigo-Cadice è una partita valida per la quindicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Due squadre che hanno in comune una data: 1 settembre. Nel senso che l’ultima vittoria di entrambe risale proprio a quel giorno. Tre lunghi mesi senza vincere sia per il Celta Vigo di Rafa Benitez sia per il Cadice di Sergio Gonzalez, che non a caso annaspano nelle zone basse della classifica della Liga. Si tratta dunque di una sfida salvezza molto interessante, un’opportunità per provare ad allontanarsi dalla temuta zona rossa.

Chi sta peggio in questo momento sono i galiziani, che di punti ne hanno collezionati solo 8 in 14 giornate e sono terzultimi. La sensazione è che nelle ultime partite il Celta Vigo meritasse qualcosa in più, ma Benitez – nonostante un atteggiamento spesso coraggioso da parte dei suoi uomini – deve fare i conti con un attacco che spara a salve: solamente Las Palmas, Maiorca e lo stesso Cadice hanno segnato meno. Aspas e compagni sono reduci dallo 0-0 del Mestalla con il Valencia, dove per la prima volta dopo tre mesi sono riusciti ad evitare la sconfitta in trasferta, offrendo una prestazione solida. Benitez dovrebbe riproporre la medesima formazione anche al “Balaidos”, con l’unica assenza del lungodegente. Viene da un buon pareggio pure il Cadice, che dopo la prevedibile sconfitta (0-3) interna con il Real Madrid ha imposto il pari al Maiorca (1-1). Gonzalez deve rinunciare a Ledesma, ma l’infermeria gialloblù è in generale sempre molto piena.

Come vedere Celta Vigo-Cadice in diretta tv e streaming

Il pronostico

Si profila grande equilibrio tra due squadre a cui serve disperatamente una vittoria per interrompere un digiuno che dura da tre mesi. Come in ogni scontro salvezza che si rispetti, dominerà la paura di perdere da parte di entrambe: un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Cadice

CELTA VIGO (4-4-2): Guaita; Kevin Vázquez, Unai Núñez, Starfelt, Manu Sánchez; Mingueza, Beltrán, de la Torre, Bamba; Iago Aspas, Larsen.

CADICE (4-4-2): David Gil; Zaldua, Fali, Chust, Javi Hernández; Darwin, Alcaraz, Álex Fernández, Alejo; Roger, Chris Ramos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1