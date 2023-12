Camila Giorgi non pervenuta: tempo scaduto, allarme rosso

Camila Giorgi, sui social è subito scoppiato il panico: qui gatta ci cova, non se l’aspettava nessuno.

Chi ha portato a termine la sua stagione si sta riposando nelle località più disparate. Qualcuno è volato alle Maldive, qualcun altro ha rincorso le luci del Nord e qualcun altro, ancora, al sole e all’oceano ha preferito la montagna e l’aria fresca. Come il nostro campionissimo Jannik Sinner, per intenderci.

Chi invece si è visto costretto, per un motivo o per un altro, a chiudere in anticipo, ha ovviamente saltato le vacanze invernali. È il caso di Matteo Berrettini, per citarne uno, che essendo stato fermo troppo a lungo, per motivi certamente indipendenti dalla sua volontà, non si è concesso alcuna fuga d’amore all’estero in compagnia della fidanzata Melissa Satta. Un discorso a parte va fatto, invece, per Camila Giorgi, che come il tennista romano è ferma da svariate settimane. Un infortunio le ha impedito di chiudere la stagione insieme alle sue colleghe e di partecipare alla Billie Jean King Cup, che sappiamo essere stata vinta, poi, per quanto l’Italia ce l’abbia messa tutta, dalla Nazionale canadese.

Malgrado l’ex numero 1 del Bel Paese si sia “riposata”, non ha voluto rinunciare alle vacanze. Tant’è che, da qualche giorno a questa parte, sta postando piuttosto di frequente foto che la ritraggono in qualche posto caldo ma non meglio definito. Il fatto che sia in bikini suggerisce, però, che si trovi lontano e che avesse voglia, evidentemente, di un clima mite e di un po’ di relax.

Camila Giorgi, qui gatta ci cova: che succede?

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che un indizio circolato sul web sembrerebbe suggerire che dietro questi scatti apparentemente spensierati ci sia altro.

Secondo quanto riferisce Weibo, Camila sarebbe una delle 6 atlete che non hanno ancora confermato, al momento, la propria partecipazione agli Australian Open. Le altre sono Petra Kvitova, Bianca Andrescuu, Irina-Camelia Begu, Tatjana Maria e Belinda Bencic, la cui assenza era prevedibile, essendo lei in dolce attesa.

Ma che succede, invece, alla Giorgi? Possibile che non si sia iscritta al primo Slam, con la deadline fissata proprio per oggi, lunedì 4 dicembre? Dubitiamo, sempre ammesso che quello che riferisce Weibo sia vero, che se ne sia dimenticata. È più probabile invece che abbia preso una decisione con cognizione di causa e che la sua assenza sia legata, di conseguenza, a qualche problematica di cui non siamo a conoscenza. E che ha però spaventato i tifosi, che temono possa nascondersi qualcosa di grave dietro questa assenza inaspettata.