Formazioni ufficiali Monza-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Monza-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’U Power Stadium.

Il Monza per continuare a stupire. La Juventus per lanciare un altro messaggio all’Inter e piazzare almeno momentaneamente il sorpasso in vetta. Tutto pronto all’U Power Stadium per il fischio d’inizio di Monza-Juventus, che mette in palio punti preziosi per entrambe le formazioni. Sia Palladino che Allegri dovevano sciogliere alcuni dubbi di formazioni. Vediamo insieme le scelte dei due allenatori:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Ciurria, Machin; Colpani.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Monza-Juventus, il pronostico marcatori

Federico Chiesa. A secco con la maglia della Juventus dal sigillo contro la Lazio, il funambolico attaccante bianconero vuole ritornare a prendersi lo scettro. In ottime condizioni già contro l’Inter, il figlio d’arte ha libertà di svariare su tutto il fronte offensivo ma con minore porzione di campo da difendere in fase di non possesso. I brianzoli non snatureranno il loro credo tattico e proveranno a fare il loro gioco. Il che potrebbe creare spazi interessanti per gli spunti di Chiesa, abile nell’uno contro uno a saltare l’uomo con una facilità a tratti disarmante. Il numero 7 della Juventus è uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol. Del resto, sembrano esserci tutte le condizioni affinché ciò possa concretizzarsi.

Probabili ammoniti e tiratori di Monza-Juventus

Protagonista di una prima parte di stagione che definire entusiasmante sarebbe solo un eufemismo, Colpani potrebbe impensierì la retroguardia bianconera con una conclusione delle sue. Il tuttocampista di Palladino, soprattutto se la Juventus dovesse schiacciarsi, potrebbe impensierire Szczesny con una conclusione delle sue, iscrivendosi nella lista dei tiratori. I tanti metri di campo che percorrerà dovrebbero porre Rabiot nelle condizioni di esaltare le sue doti fisiche ed atletiche. Il francese in questo genere di partite raramente sbaglia. Il “Duca” ha tutte le carte in regola per sferrare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Come soluzione rischiosa ma intrigante, occhio a Bremer: il brasiliano potrebbe fungere da apriscatole della difesa del Monza nelle situazioni da palla inattiva.

Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, occhio in particolare a due nomi: Alex Sandro, di ritorno dall’infortunio e fisiologicamente non al top della forma, e D’Ambrosio. L’ex Inter ha motivazioni extra nella sfida contro la Juve e chissà che ciò non possa portare il difensore di Palladino ad un surplus di agonismo in fase di non possesso. Il rischio che D’Ambrosio finisca sul taccuino dei cattivi è concreto.