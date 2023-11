Gratta e vinci, il regalo arriva con un anno di anticipo: subito fuori

Gratta e vinci, sembrava una giornata come tante ma il meglio doveva ancora venire: la fortuna viaggia con 365 giorni di anticipo.

Fateci caso: la fortuna ha un grandissimo tempismo. Arriva sempre, o quasi, al momento giusto, quando più c’è bisogno di lei e del suo preziosissimo aiuto. Lo dimostra la storia di quest’uomo – che i funzionari della lotteria hanno ribattezzato Mr. M. – i cui particolari stanno rimbalzando di qua e di là per un motivo ben preciso, che scopriremo a breve.

Tutto è successo nell’Illinois, più precisamente a Chicago, dove vive il fortunato protagonista di questo incredibile racconto. L’uomo, un meccanico industriale di 68 anni, nei giorni scorsi si è recato come di consueto all’Harlem Food and Liquors di Harwood Heights, un negozio che frequenta da così tanto tempo da essere ormai di casa. Lì tutti lo conoscono e tutti sono stati felici di scoprire, dunque, che la dea bendata avesse deciso di bussare alla sua porta.

Sembrava un giorno come tanti, quando si è recato presso il suo negozio preferito per acquistare, come al solito, un Gratta e vinci. Quella volta, però, già a monte era successo qualcosa di strano. L’uomo era stato incuriosito ed attirato, inspiegabilmente, da un nuovo tagliando. “Ho avuto una strana sensazione quando l’ho visto”, ha poi raccontato in seguito alla stampa.

Gratta e vinci, rischiare paga: pensione aspettami

Uscendo dalla sua comfort zone, ha quindi deciso di optare per un tagliando della serie 50X e di scombinare i suoi piani. Ha rischiato, se vogliamo, ma ne è decisamente valsa la pena: sotto la patina argentata di quel grattino si nascondeva, infatti, la più grande delle fortune in cui potesse imbattersi.

Mr. M. ha vinto grazie ad esso 1 milione di dollari tondo tondo e l’indomani, tutto felice, è tornato al negozio per comunicare la bella notizia agli impiegati. “Era così felice e sorrideva così tanto – ha rivelato uno di loro successivamente – Non sarebbe potuto succedere a una persona più gentile“. La cosa incredibile di questa vicenda è che, grazie alla sua vincita, il meccanico ha potuto accelerare i tempi.

Avrebbe dovuto lavorare per un anno ancora, ma appena ha riscosso il suo bel premio in denaro ha deciso di andarsene in pensione. “Perché aspettare?” ha detto ai funzionari della Lotteria, ai quali ha poi dimostrato di essere un uomo di altri tempi, se vogliamo. “È ora che mi concentri su ciò che conta davvero: la mia famiglia – queste le sue parole – Voglio essere più presente nelle vite dei miei cari e non vedo l’ora di viziare i miei nipoti”.