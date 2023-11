Neymar superstar anche a poker: il video diventa virale

Neymar è una superstar anche a poker: il calciatore brasiliano, al momento infortunato, si diletta giocando online. Il video è virale

Non ha mai nascosto la sua passione per il poker Neymar, l’attaccante brasiliano che se n’è andato a giocare in Arabia la scorsa estate. Certo, al momento, dopo l’infortunio al ginocchio che lo costringerà a stare fuori dai campi di calcio per molto tempo, è libero di fare quello che vuole. Anche perché il suo contratto per ora è sospeso.

E come far passare il tempo libero? Ovvio, giocando a carte online su uno dei vari siti legali che permettono di farlo. Neymar, in più di un’occasione, ha vinto delle somme importanti al gioco e adesso c’è un video che circola proprio di una sua partita che in poco, pochissimo tempo, è diventato virale. Anche perché c’era molta curiosità attorno alle prestazioni “extra sportive” del brasiliano che ha chiuso il torneo di domenica scorsa, uno dei più tosti sotto il profilo internazionale si legge su assopoker, al secondo posto.

Neymar, ecco il video

Un tavolo importante e nel video sotto potrete vedere voi come Neymar decida di giocare. Un video a carte scoperte che spiega l’abilità del brasiliano non solo quando ha comunque le carte per poter andare avanti e vedere gli altri, ma anche quando decide di bleffare.

In fondo a questa pagine si può vedere tutto il tavolo finale. E sempre sul portale dedicato a questo gioco si legge che dentro c’erano alcuni dei più temuti torneisti del panorama internazionale. Christian ‘WATnlos’ Rudolph, Matthew ‘Stumpfed’ Stumpf e Dominykas ‘Mikensonas’ Mikolaitis ma anche Benjamin “bencbb 789” Rolle. Sicuramente chi è appassionato a questo gioco li conosce, eccome. Ma Neymar ha dimostrato senza dubbio di saperci fare. Quindi se volete gustarvi il tutto basta cliccare al link che potrete trovare qui sotto. Che ha già avuto un enorme numero di visualizzazioni.