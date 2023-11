West Ham-Olympiacos, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

West Ham-Olympiacos è una partita della quarta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Non è più solo, il West Ham, in cima alla classifica del gruppo A di Europa League, girone tra i più intriganti sin dal momento del sorteggio. Gli Hammers, qualificati alla seconda manifestazione continentale per ordine d’importanza grazie alla vittoria dell’ultima edizione della Conference League, dopo due vittorie di fila (Backa Topola e Friburgo) sono caduti nell’infernale catino del “Karaiskakis” contro un arrembante Olympiacos (2-1).

I biancorossi di Diego Martinez sono partiti subito forte, chiudendo addirittura in vantaggio di due gol il primo tempo. Frastornata, la squadra di David Moyes ha provato a reagire nella ripresa ma la rete di Paquetà a tre minuti dalla fine non ha impedito ai padroni di casa di mettere le mani su tre punti d’oro che gli consentono di rientrare in corsa per la qualificazione e mettere pressione chi sta davanti. L’Olympiacos, infatti, aveva raccolto a malapena un punto nelle prime due giornate, perdendo in casa contro il Friburgo e facendosi imporre il pareggio dal modesto TSC, l’avversario meno competitivo di questo raggruppamento. Al giro di boa il club del Pireo ha 4 punti, due in meno di West Ham e Friburgo ma per continuare a sperare dovrà evitare quantomeno la sconfitta a Londra contro un West Ham chiamato a riscattare le prestazioni deludenti dell’ultimo periodo.

Momento complicato per gli Hammers

Gli Hammers hanno vissuto un ottobre complicato ma neppure novembre è iniziato sotto i migliori auspici: sabato scorso è arrivata la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

Il West Ham ha avuto la peggio nel rocambolesco derby con il Brentford (3-2), match che ha confermato le difficoltà di Antonio e compagni in fase di non possesso: l’ultimo clean sheet risale a più di un mese fa. Come nella passata stagione i londinesi stentano in Premier League e non stupisce che dopo 11 giornate siano solamente dodicesimi, lontani dalle zone di vertice. Probabilmente distratto dall’impegno di coppa, anche l’Olympiacos nel weekend ha dovuto fare i conti con una brutta sconfitta, collassando 4-2 contro il Paok.

Come vedere West Ham-Olympiacos in diretta tv e in streaming

West Ham-Olympiacos è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà al London Stadium di Londra, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere West Ham-Olympiacos anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Davanti al proprio pubblico il West Ham potrebbe ritrovare i giusti stimoli in una partita da vincere a tutti i costi per impedire che il Friburgo scappi. Hammers favoriti all’interno di un altro match che dovrebbe regalare almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di West Ham-Olympiacos

WEST HAM (4-3-3): Fabianski; Kehrer, Mavropanos, Aguerd, Cresswell; Ward-Prowse, Soucek, Paqueta; Kudus, Bowen, Benrahma.

OLYMPIACOS (4-3-3): Paschalakis; Rodinei, Porozo, Retsos, Ortega; Alexandropoulos, Camara, Hezze; Podence, Jovetic, Fortounis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1