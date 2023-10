Clermont-Nizza, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Clermont-Nizza è una partita della decima giornata della Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici

La decima giornata del campionato francese si apre venerdì sera con l’anticipo tra il Clermont, penultimo in classifica, che ospita il Nizza che invece è secondo ad un solo punto dal Monaco. No, non possiamo dire che è un classico testa coda ma poco ci manca.

La formazione ospite in questa stagione è imbattuta. Il tecnico italiano, Farioli, ha trovato le soluzioni migliori fino al momento e sogna il sorpasso in vetta almeno per una notte. La squadra del giovane allenatore la scorsa settimana ha vinto anche il “derby” contro Gattuso battendo il Marsiglia e in Francia adesso è considerato un re, uno di quelli che nessuno si può permettere di perdere. Il Nizza ha la migliore difesa del campionato – solamente 4 i gol subiti – e questa è la dimostrazione che quando tatticamente sei messo bene in campo, e quindi prendi pochi gol, allora puoi sognare davvero. Dieci sono quelli fatti, non tantissimi rispetto alle altre, anzi sono pochi, ma questo non preclude ovviamente nulla.

Visti i numeri (i padroni di casa hanno il peggior attacco con solamente sette reti all’attivo) non ci aspettiamo sicuramente una sfida ricca di emozioni. Ma andando comunque ad analizzare i numeri, possiamo dire che il Nizza parte decisamente favorito. E le motivazioni in questo match potrebbero decisamente fare la differenza. Sì, volare al primo posto è un obiettivo reale, concreto, e i rossoneri non possono e non vogliono lasciarsi scappare l’occasione. Un match che, insomma, sembra essere davvero indirizzato.

Come vedere Clermont-Nizza in diretta tv e in streaming

Clermont-Nizza è in programma venerdì alle 21:00. Il match valido per la sesta giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La vittoria del Nizza sembra quasi scontata. Non lo è, oggettivamente, ma alla fine, comunque, la squadra dell’italiano Farioli si prenderà l’intera posta in palio in un match che dovrebbe pure regalare meno di tre reti complessive. In ogni caso la vittoria ospite è ampiamente pronosticabile e anche i numeri ci dicono questo. Oltre la classifica, ovviamente.

Le probabili formazioni di Clermont-Nizza

CLERMONT (3-5-2): Diaw; Pelmard, Ogier, Seidu; Konate, Keita, Gastien, Magnin, Allevinah; Boutobba, Cham.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui, Ndayishimiye, Rosario; Laborde, Moffi, Guessand.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2