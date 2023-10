Gratta e vinci, altro che Hawaii | Incredibile: ha perso metà del suo premio

Gratta e vinci, Honolulu può aspettare: questa donna è stata prima baciata dalla dea bendata e poi beffata dal destino.

Tutti sapevano che Loretta Jones aveva un sogno nel cassetto: quello di fare le valigie e di andare alle Hawaii. Voleva riempirsi gli occhi, già da tempo immemore, dei suggestivi paesaggi caratterizzati da cascate e scogliere, della vegetazione tropicale tipica dell’arcipelago vulcanico e delle incantevoli spiagge del posto.

Per un motivo o per un altro, però, non aveva mai potuto permetterselo. Tra bollette e affitto, spesa alimentare e spese extra, il suo sogno era sempre finito in secondo piano. Adesso, tuttavia, potrebbe finalmente riuscirci. Già, perché questa donna della Carolina del Nord, la cui storia è balzata agli onori della cronaca nei giorni scorsi, è stata baciata dalla dea bendata. Il 10 ottobre scorso, secondo quanto riferisce lo Charlotte Observer, si è recata a Maxton, a sud-ovest di Raleigh, per fare un salto al discount Short Stop Mart. Lì, tra una cosa e l’altra, ha deciso di investire 20 dollari nell’acquisto di un Gratta e vinci. Tra i tanti disponibili, ha optato per il Mega Cash, da sempre uno dei gettonati perché mette in palio uno stratosferico premio da 100 milioni di dollari.

Quando Loretta ha iniziato a grattare il suo biglietto, ha subito visto il simbolo del dollaro. Ha quindi capito di aver vinto qualcosa, ma non sapeva ancora di che cifra parlasse. Ha pensato di avere recuperato i soldi che aveva investito nell’acquisto del tagliando, ma si sbagliava. Lo ha riguardato di nuovo e si è resa conto che sotto quella patina argentata c’era molto di più di quanto pensasse.

Gratta e vinci, che disdetta: li ha persi così

La donna, che vive nella contea di Robeson, ha avuto un mancamento, quando ha scoperto di aver vinto la bellezza di 2 milioni di dollari. “Non sono riuscita a controllarmi – ha rivelato alla NC Education Lottery – Sono caduta a terra. Ho dovuto chiedere a mia figlia se fosse reale”.

E fin qui sarebbe tutto molto bello, se non fosse che la Jones ha immediatamente “perso” quasi la metà del fantastico premio vinto con quel Gratta e vinci. Al momento di riscuotere la sua vincita, infatti, i suoi 2 milioni sono stati tassati, come da regolamento in vigore negli Stati Uniti. Per effetto dell’imposta federale sul reddito, Loretta ha quindi dovuto rinunciare a 855mila dollari e dovrà “accontentarsi”, ora, di 1,2 milioni di dollari.

Gliene rimangono a sufficienza, in ogni caso, per fare rotta su Honolulu e regalarsi la vacanza da sogno che ha sempre sognato di fare. Almeno quello.