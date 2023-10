Friburgo-West Ham, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Friburgo-West Ham è un match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Friburgo e West Ham, anche per quello che hanno fatto vedere nella gara inaugurale di questa Europa League, si giocheranno il primo posto, quello che permette di andare direttamente agli ottavi di finale della manifestazione senza passare per i playoff. E diciamo che è una cosa importantissima, una di quelle che potrebbero fare la differenza.

I tedeschi, al debutto, hanno vinto tre a due sul campo dell’Olympiacos. Una grossa e importante dimostrazione di forza contro una formazione che soprattutto in casa è assai temibile. Gli inglesi di Moyes, invece, non hanno avuto particolari problemi contro il Tsc. Sì, erano andati sotto, ma poi hanno ribaltato e vinto 3-1 mostrando quella caratura che è sotto gli occhi di tutti. Una gara, quella che si giocherà in Germania, che garantisce soprattutto per le qualità tecniche che davanti hanno entrambe, un discreto numero di reti. E anche almeno una rete per squadra. Su questo non ci piove. Ma andiamo ad analizzare adesso il momento che stanno vivendo, in maniera generale.

Tre risultati utili di fila per Grifo – a segno nell’ultimo match di campionato – e soci. Un due a zero contro l’Augusta in una gara dominata in lungo e in largo. Due, invece, sono i risultati utili per gli inglesi, che dopo aver perso sul campo del Liverpool hanno agevolmente superato il turno in Carabao Cup e poi hanno vinto in casa contro lo Sheffield United con lo stesso risultato degli avversari di giovedì sera. Insomma, entrambe stanno discretamente sia sotto il profilo fisico che quello mentale.

Come vedere Friburgo-West Ham in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Friburgo-West Ham, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il secondo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Match come spiegato prima da almeno una rete per squadra e anche da almeno tre reti complessive. Quindi, noi le indicazioni ve le abbiamo date. Occhio comunque anche alla possibilità che questa partita possa finire in pareggio. Sono alte.

Le probabili formazioni di Friburgo-West Ham

FRIBURGO (3-4-3): Atubolu; Ginter, Lienhart, Sidillia; Sallai, Keitel, Eggestein, Kubler; Doan, Holer, Grifo.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguers, Emerson; Soucek, Alvarez; Bowen, Ward-Prowse, Paqueta; Antonio.



POSSIBILE RISULTATO: 2-2