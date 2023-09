Ajax-Marsiglia, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostici

Ajax-Marsiglia è una partita della prima giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Il girone più interessante e che potremmo tranquillamente definire “di ferro” è sicuramente quello B, in cui oltre ad un club blasonato come l’Ajax sono capitate anche il Marsiglia, i campioni di Grecia dell’Aek Atene ed il Brighton di De Zerbi, la grande sorpresa delle ultime edizioni della Premier League. Il livello, insomma, è molto alto. E per i primi due posti sarà verosimilmente bagarre (la terza, ricordiamolo, retrocede in Conference League).

Nella prima giornata spicca la sfida tra Ajax e Marsiglia, una di quelle che si sarebbe potuta giocare tranquillamente anche in Champions League. I Lancieri sono reduci da una stagione cosiddetta di transizione: la squadra non ha assorbito l’addio di Erik ten Hag, oggi sulla panchina del Manchester United, mancando sia il titolo che la qualificazione alla manifestazione continentale più importante. A gennaio era già fallito l’esperimento Schreuder – l’ex tecnico del Club Brugge è stato esonerato dopo pochi mesi – ed oggi a guidare il club di Amsterdam è Maurice Steijn, reduce dall’esperienza allo Sparta Rotterdam. Con lui è iniziata un’operazione rinnovamento: sono arrivati tanti giovani ed è partito qualche veterano come Dusan Tadic (il serbo è finito in Turchia, al Fenerbahçe).

Marsiglia nel caos più totale

Steijn, tuttavia, avrà bisogno di tempo per creare un nuovo ciclo: l’inizio non è dei migliori come dimostra il rendimento nelle prime quattro giornate di Eredivisie.

Una sola vittoria, due pareggi ed una sconfitta, che per il momento non consentono all’Ajax di tenere il passo di Psv Eindhoven, Az Alkmaar e Feyenoord. Non se la passa affatto bene neppure il Marsiglia, che si approccia a questa gara a distanza di qualche ora da quello che è stato un vero e proprio “terremoto”: in una riunione con la dirigenza alcuni tifosi avrebbero minacciato di morte sia il presidente Longoria che l’allenatore Marcelino. Il consiglio direttivo in una nota si è sospeso temporaneamente dai proprio incarichi, mentre il tecnico, arrivato in estate al posto di Igor Tudor, ha rassegnato le dimissioni. In panchina, ad Amsterdam, ci sarà un traghettatore, Jacques Abardonado.

Come vedere Ajax-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Ajax-Marsiglia è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Ajax-Marsiglia anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

L’Ajax non sta brillando ma potrebbe approfittare della situazione difficile che ha vissuto il Marsiglia alla vigilia dell’esordio europeo. I Lancieri eviteranno verosimilmente la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Ajax-Marsiglia

AJAX (3-4-2-1): Gorter; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Van Den Boomen, Taylor; Borges, Mikautadze, Bergwijn; Brobbey.

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi; Mughe, Kondogbia, Veretout, Correa; Ndiaye, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1