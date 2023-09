Voci sul possibile sostituto di Pioli: “Non è Conte ma un altro ex Inter”

Un ex Inter sulla panchina del Milan, al posto di Stefano Pioli? A oggi l’allenatore rossonero non è a rischio ma c’è già chi tira in ballo un suo possibile successore.

Lo scivolone nel derby potrebbe costare caro a Stefano Pioli, che non è riuscito a riscattarsi nemmeno in Champions contro un più che battibile Newcastle. Molti tifosi invocano un sostituto, un grande nome, come per esempio Antonio Conte.

Dopo il 5-1 subito contro l’Inter in campionato e lo 0-0 contro il Newcastle in Champions League, Pioli dovrà riguadagnarsi la fiducia dell’ambiente con vittorie convincenti, altrimenti potrebbe davvero esserci un avvicendamento in panchina. E chi potrebbe essere la nuova guida tecnica?

Secondo l’agente Mario Cenolli, intervenuto ai microfoni di TvPlay, il sostituto di Pioli potrebbe essere un ex Inter. “Vi posso dire che Simeone potrebbe finire al Milan l’anno prossimo“, ha svelato l’intermediario. “Conte, invece, non dovrebbe tornare in Italia a breve. E, personalmente, non lo vedo certo al Milan“.

Sempre su Conte, Cenolli ha detto: “Non lo vedo neanche sulla panchina del Napoli: lui e De Laurentiis hanno caratteri entrambi molto forti. Lo vedo in Premier, e penso che se dovesse saltare una panchina importante in Inghilterra, lui sarebbe il primo candidato“.

Riguardo al sostituto di Pioli, l’intervistato ha ammesso che in caso di altre sconfitte potrebbe arrivare un traghettatore. E in questo senso non ci sarebbe ancora un nome. Totalmente da escludere un coinvolgimento di Ibrahimovic, che non può allenare.

Sì, c’è stato un incontro a Milano tra il campione svedese e il fondatore di RedBird Gerry Cardinale. Ma il club ha già fatto sapere che non si è trattato di un colloquio di lavoro.

Trovare un incarico a Zlatan non è facile. Probabilmente, però, potrebbe essere accolto come collaboratore tecnico di Pioli. L’ipotesi di vederlo come traghettatore in panchina non ha alcun fondamento.

Secondo Cenolli è più probabile che sulla panchina del Milan ci finisca il Cholo Simeone. Ovviamente l’anno prossimo, e solo in caso di un divorzio con il club spagnolo. “All’Atletico Madrid è un paio di anni che non funzionano alcune cose, non vedo quest’anno una squadra forte come gli anni passati, l’allenatore forte deve avere giocatori forti“.

“Da alcune indiscrezioni che ho avuto può essere questo l’ultimo anno a Madrid per poi cambiare squadra”, ecco che cosa ha affermato l’intervistato, creando parecchio scompiglio sul web, specie fra i tifosi interisti che hanno sempre visto Simeone come un coach destinato ad allenare i nerazzurri.

La suggestione di Cenolli non può essere presa molto sul serio soprattutto per quanti riguarda le pretese di ingaggio del Cholo: Simeone è uno degli allenatori più pagati al mondo, e solo in Premier potrebbero permetterselo. Ecco perché sarà difficile vedere l’ex Inter al posto di Pioli.