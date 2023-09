LASK Linz-Liverpool, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

LASK Linz-Liverpool è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, pronostici.

Nell’ultima Premier League il Liverpool non è riuscito a chiudere tra le prime quattro ed a qualificarsi per la Champions League. Nonostante una clamorosa rimonta i Reds si sono dovuti accontentare del quinto posto, strappando un pass per la meno nobile Europa League, competizione che la squadra di Jurgen Klopp non gioca dalla stagione 2015-16.

Per i bookmaker sono ovviamente Salah e compagni i favoriti per la vittoria della coppa, che sfiorarono proprio nella loro ultima partecipazione perdendo la finalissima contro l’ultimo Siviglia targato Unai Emery. Pur essendo sulla carta il più forte, non è detto che il Liverpool arrivi fino in fondo: la priorità di Klopp è infatti il campionato – tassativo non mancare la qualificazione alla Champions per il secondo anno consecutivo – e non sarebbe una sorpresa se il giovedì il tecnico tedesco decidesse di dare spazio a molte delle seconde linee, tenendo in panchina i titolari. Nel gruppo dei Reds sono capitati anche gli austriaci del Lask Linz, il Tolosa e i belgi dell’Union Saint-Gilloise, che nella passata edizione arrivarono a sorpresa alla fase ad eliminazione diretta, eliminati dal Bayer Leverkusen.

Il Liverpool stavolta ha iniziato con il piede giusto in Premier e, ad esclusione del pareggio all’esordio con il Chelsea, ha inanellato quattro vittorie di fila.

L’ultima è arrivata nel fine settimana in casa del Wolverhampton, battuto 3-1 in rimonta: una reazione a simile a quella che i Reds avevano avuto alla terza giornata contro il Newcastle, ribaltato nonostante l’inferiorità numerica. Positivo anche l’avvio del Lask, terzo a quota 14 punti nel campionato austriaco dietro a Salisburgo e Sturm Graz. I bianconeri di Thomas Sageder per accedere alla fase a gironi hanno dovuto superare un playoff, eliminando i bosniaci dello Zrinjski Mostar (2-1 all’andata in Austria e 1-1 al ritorno).

Come vedere LASK Linz-Liverpool in diretta tv e in streaming

LASK Linz-Liverpool è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla Raiffeisen Arena di Linz, in Austria. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere LASK Linz-Liverpool anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Klopp ritrova van Dijk (squalificato nelle ultime due partite) ma dovrebbe dare spazio a molte riserve, tra cui Quansah, Tsimikas, Endo e Doak. La vittoria alla fine arriverà ugualmente anche se nella trasferta austriaca sarà difficile tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di LASK Linz-Liverpool

LASK LINZ (3-4-3): Lawal; Luckeneder, Ziereis, Andrade; Flecker, Jovicic, Horvath, Bello; Ljubicic, Zulj, Havel.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Quansah, van Dijk, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Diogo Jota, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2