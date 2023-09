Brighton-AEK Atene, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Brighton-AEK Atene è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, pronostici.

Quinto posto in classifica dopo cinque giornate, 12 punti su 15 disponibili e miglior attacco del campionato con quindici gol realizzati. Roberto De Zerbi e il suo Brighton stanno vivendo un momento davvero magico, che in realtà continua senza sosta ormai dallo scorso anno. Le cessioni di alcuni punti fermi come Mac Allister, Colwill e Caicedo non sembrano aver indebolito la squadra guidata dal tecnico italiano, capace di portare per la prima volta i Seagulls a giocare una competizione europea.

In Inghilterra è difatti scoppiata la “De Zerbi-mania”: tutti pazzi per l’allenatore bresciano, il vero “segreto” del Brighton secondo la maggior parte degli addetti ai lavori. Sbarcato nella South Coast inglese lo scorso anno, De Zerbi in pochi mesi è riuscito a conquistare davvero tutti, a suon di gioco e di risultati. Raccogliere l’eredità di Graham Potter non era per nulla facile, ma lui ha addirittura fatto meglio del suo predecessore, che all’epoca aveva deciso di dire sì alla proposta del Chelsea, arrivata a campionato in corso. Brighton che dunque arriva al suo primo storico impegno continentale con il morale alle stelle: in Premier League, sabato scorso, ha portato a casa la quarta vittoria in cinque partite, andando a vincere (dominando) ad Old Trafford contro il Manchester United (1-3).

Sarà interessante, adesso, vedere come riuscirà a gestire il doppio impegno. I Seagulls sono capitati in un girone tosto, in cui ci sono anche Ajax, Marsiglia e Aek Atene.

I primi a fare visita all’Amex Stadium saranno proprio i campioni di Grecia, che si ritrovano in Europa League dopo aver perso lo spareggio di Champions League con i belgi dell’Anversa. Guidati dall’ex centrocampista di Lazio e Parma Matias Almeyda, i gialloneri si candidano come potenziale outsider. In campionato, intanto, stanno un po’ zoppicando: forse condizionati dalle fatiche europee hanno già perso qualche punto per strada, collezionando due pareggi ed una vittoria. Nell’ultimo turno è andato in scena lo scontro diretto con l’Olympiacos, terminato con il risultato di 1-1. Almeyda si recherà a Brighton senza diversi giocatori: oltre a Gacinovic, Fernandes e Pizarro mancherà anche Vida.

Come vedere Brighton-AEK Atene in diretta tv e in streaming

Brighton-AEK Atene è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’AMEX Stadium di Brighton, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Brighton-AEK Atene anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Non ce la sentiamo di andare contro questo Brighton, sebbene De Zerbi qualche cambio lo farà per forza. Immaginiamo quindi una convincente vittoria degli inglesi, in un match in cui le reti complessive dovrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Brighton-AEK Atene

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, van Hecke, Dunk, Lamptey; Dahoud, Gross; Adingra, Joao Pedro, Ansu Fati; Ferguson.

AEK ATENE (4-4-2): Stankovic; Rota, Mitoglou, Moukoudi, Mohammadi; Eliasson, Szymanski, Jonsson, Amrabat; Araujo, Ponce.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1