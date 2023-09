Tennis, la tigre si veste d’argento e lascia tutti senza fiato: mai vista così

Tennis, sul red carpet di Londra ha dato il meglio di sé e lasciato tutti senza fiato: con quell’abito era davvero una bomba.

Star del cinema e della musica, artisti e modelle di oggi e del passato. Era un parterre di ospiti veramente pazzesco, quello che ha contribuito ad illuminare a giorno il Theatre Royal Drury Lane di Londra in occasione di uno degli eventi più esclusivi ed attesi dell’anno.

Vogue World: London ha inaugurato la Fashion week della capitale britannica e lo ha fatto in grande stile, portando sul red carpet alcuni dei più grandi nomi del jet-set internazionale. C’erano Emily Ratajkowski, Vittoria Ceretti, Irina Shayk e Paloma Elsesser, ma anche alcune stelle indimenticabili del calibro di Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington. Tra sfilate e spettacoli esclusivi, splendide coreografie e performance di star della musica, ce n’è stato insomma per tutti i gusti. Perfino per gli amanti dello sport, dal momento che tra gli ospiti spiccava una certa tennista che ha da poco preso posto in cima all’Olimpo della Wta.

Sì, parliamo proprio di lei, di Aryna Sabalenka, che ha calcato il red carpet portando a Londra, in un contesto molto diverso da quelli che è solita frequentare, la magia del tennis. Ma lo ha fatto in maniera molto glamour, naturalmente, lasciando a casa, per una volta, i suoi completi sportivi e supercomodi in favore di un abito che ce l’ha mostrata, finalmente, in una veste completamente diversa dal solito.

Tennis, la tigre in versione red carpet ti abbaglierà

L’abito che la tigre bielorussa, nuova numero 1 del ranking femminile, ha sfoggiato sul red carpet di Vogue World: London era assolutamente delizioso. Perfetto per la sua fisicità imponente e magnificamente in linea con la sua bellezza, che ad onor del vero traspare benissimo anche quando, esausta e sudata, corre all’impazzata da una parte all’altra del campo.

Stavolta, però, ha superato ogni aspettativa. Sfoggiava un abito appositamente creato per lei dal brand 16Arlington e ha sfilato sul red carpet in compagnia del direttore creativo del marchio, Marco Capaldo. Dire che era divina non renderebbe bene l’idea: la tigre si è vestita d’argento, ricoprendosi da capo a piedi di paillettes, e ha brillato come mai prima d’ora. Anche più di quanto non avesse fatto lo scorso gennaio, forse, quando aveva alzato al cielo la coppa del suo primo Slam.

Entusiasta dell’invito ricevuto da Vogue e da Anna Wintour, la Sabalenka non ha fatto altro, all’indomani dell’evento, che postare foto a ripetizione. Cosa che ha reso felici i suoi fan, che hanno così potuto ammirare la sua bellezza e il suo look dalle angolazioni più svariate.